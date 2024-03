Newey omschrijft RB20: "Derde evolutie van de RB18"

Toen Red Bull met de RB20 aankwam bij de testdagen in Bahrein, keek de concurrentie al met een schuin oog naar de zichtbare veranderingen aan het ontwerp. De F1-auto van Max Verstappen en Sergio Pérez ziet er radicaal anders uit dan de RB19, waarmee het Oostenrijkse team in 2023 een seizoen voor de geschiedenisboeken kende. De start van een nieuw seizoen bood de concurrentie nog hoop op een wijziging in de rangorde, maar bij de Grand Prix van Bahrein bleek dat Red Bull opnieuw het 'team to beat' is.

Een van de prominente figuren verantwoordelijk voor het ontwerp van de RB20, is Adrian Newey. In de F1 Nation-podcast stelt hij dat de RB20 'totaal niet' een stap in het onbekende is. Volgens de Britse topontwerper is de onderliggende architectuur van die RB20 namelijk een 'derde generatie evolutie van wat als de RB18 begon'. "Afgezien van de radiatoren - die zijn veranderd - nemen we alles, het design van de voorwielophanging en achterwielophanging, de versnellingsbak, behuizing enzovoort mee. Het is een derde evolutie van de RB18."

Newey weet ook dat er in de paddock vooral gekeken is naar de uiterlijke veranderingen van de RB20 ten opzichte van de RB19. Zo zijn met name de grote 'longen' op de motorkap opvallend te noemen. "Natuurlijk streven we verbeteringen op performancegebied na, maar de zichtbare veranderingen zijn in feite veel groter dan de prestatieverandering die je daardoor krijgt. Er zijn andere, veel subtielere dingen die mensen niet hebben opgemerkt, die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een grotere winst."

Vorig jaar bleek de RB19 in staat om op bijna elk circuit te winnen. Bijna, want één circuit in het bijzonder bleek lastig voor Red Bull: Singapore. 21 van de 22 races werden gewonnen door Verstappen en Pérez, maar in Singapore kwam het team niet goed uit de verf. Om de zwakheden op dat soort high downforce-circuits aan te pakken, zijn er volgens Newey veel grote wijzigingen doorgevoerd. "We hebben geprobeerd om een auto te ontwikkelen die redelijk goed bij alle circuits past", legt Newey uit. "Waar we vorig jaar minder voordeel hadden, waren normaliter stratencircuits waar je met maximale downforceniveaus moet rijden. In Singapore hebben we er een beetje een zootje van gemaakt. Daar presteerden we minder goed dan wat we hadden kunnen bereiken. Ik denk dat we daar op het podium hadden kunnen eindigen als we onze zaken wat beter voor elkaar hadden gehad. Maar het is zeker zo dat we op dat soort circuits minder voordeel hebben. Maar zolang we er niet rampzalig slecht zijn, is dat misschien goed genoeg."