Red Bull Racing is na de eerste dertien races van het Formule 1-seizoen 2023 nog altijd ongeslagen. Tijdens de Grand Prix van Nederland zegevierde het team opnieuw met Max Verstappen, die voor eigen publiek in Zandvoort zijn negende opeenvolgende overwinning boekte en daarmee het record van Sebastian Vettel evenaarde. Bovendien zijn zowel de Nederlandse coureur als zijn werkgever in rap tempo op weg om nieuwe wereldtitels aan het totaal van topontwerper Adrian Newey toe te voegen. Hij heeft naast zijn successen bij Red Bull ook al diverse wereldtitels bemachtigd in de tijd dat hij bij Williams en McLaren werkte.

Newey heeft in zijn lange loopbaan al met diverse absolute topcoureurs samengewerkt, maar Verstappen behoort in zijn ogen tot het rijtje met absolute grootheden. "Max is duidelijk een van de besten aller tijden en hij presteert op de toppen van zijn kunnen", vertelt hij in gesprek met Motorsport.com. "Ik denk dat de wereldtitel van 2021 heel veel druk bij hem heeft weggehaald en sindsdien is zijn rijden nog veel beter geworden. Hij is helemaal in harmonie. Net als bij de echte groten heb je bij Max de indruk dat hij bijna op de automatische piloot rijdt, waardoor hij genoeg schijfruimte over heeft om over alles na te denken."

Toch verliep de race in Zandvoort niet helemaal perfect, zo erkent ook Newey. Zo zat Red Bull in de wisselende weersomstandigheden niet helemaal bij het juiste eind met de bandenstrategie van Verstappen, terwijl Perez de nodige dingen meemaakte op weg naar zijn vierde plek. Zo overleefde de Mexicaan een spin in de Tarzanbocht en een touché met de muur bij het inrijden van de pits. De RB19 liep daar schade bij op. "We hebben de schade aan de beam wing kunnen repareren tijdens de rode vlag", zegt Newey daarover. Het stopzetten van de race maakte het waarschijnlijk mogelijk voor Perez om de race uit te rijden. "Hadden we het zonder rode vlag gehaald zonder dat de vleugel zou bezwijken? Dat weet ik niet. Zonder rode vlag was het op het randje geweest qua structurele integriteit."

Nu al een bijzonder F1-seizoen voor Newey

Nooit eerder wist een F1-team de eerste dertien races van een seizoen te winnen. Daardoor concludeert Newey ook dat de huidige jaargang iets bijzonders is, ondanks de grote successen die hij eerder met bijvoorbeeld Nigel Mansell en Vettel behaalde. "Niet eerder in mijn carrière zat ik bij een team dat de eerste dertien races won. Eerder was het misschien de eerste zes, maar niet zoals dit", legt hij uit. "Het team werkt natuurlijk heel goed samen en dit is te danken aan iedereen die echt zijn werk doet. Maar het grappige is dat ik eerder in deze positie heb gezeten dat je niet bewust iets anders doet, maar dat alles gewoon samenkomt."

De vraag is nu hoe lang Red Bull de huidige zegereeks in stand kan houden. Van de Oostenrijkse formatie is bekend dat de focus naar 2024 is verlegd, ook doordat het team nog altijd minder windtunneltijd beschikbaar als straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Kan dat de concurrentie dichter in de buurt van Red Bull brengen? "Mogelijk", antwoordt Newey. "Ik kan me voorstellen dat de meeste teams nu al behoorlijk bezig zijn met volgend jaar. Hoeveel ontwikkelingen hebben de teams nog in de pijplijn tussen nu en het einde van het jaar? Dat weet ik niet. Voor ons geldt natuurlijk dat we nu neigen om de focus naar volgend jaar te verleggen."

