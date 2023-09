Waarom Newey F1-succes RB19 dankt aan 2022-auto

Het 2023-seizoen van Red Bull Racing is er nu al één om niet snel meer te vergeten. De Oostenrijkse renstal maakte aan het begin van het seizoen een sterke indruk en heeft sindsdien de dominantie alleen maar verder doorgetrokken. Sterker nog, alleen in Singapore ging de zege aan hun neus voorbij. Verder zijn alle races door de formatie uit Milton Keynes gewonnen. De constructeurstitel is al gewonnen, de coureurstitel ligt voor Max Verstappen in Qatar voor het grijpen.

Eén van de architecten achter het grote succes is ontwerper Adrian Newey. De Brit had al een vrachtlading aan titels binnengehaald, maar in 2023 is zijn RB19-creatie dominanter dan alle voorgaande ontwerpen. In de podcast Beyond the Grid licht de Red Bull-topman toe hoe het komt dat deze auto zo goed is. "[De RB]19 is een evolutie van de [RB]18", vertelt de Engelsman. "Die was in een veel kortere periode bedacht dan de meeste van onze concurrenten - als ze het niet allemaal zijn. Dat kwam omdat we in '21 in gevecht waren met Mercedes. Daardoor besloten we heel veel moeite te steken in het doorontwikkelen van die auto." Dat was met de eerste wereldtitel voor Verstappen succesvol, maar het betekende wel dat Red Bull het risico liep om op de concurrenten achter te lopen. "Ferrari stopte bijvoorbeeld heel vroeg de ontwikkeling van de auto [van dat jaar] en begon zo eerder aan de auto van '22. Mercedes zat er ergens tussenin, maar wij bleven echt veel langer ontwikkelen. Dat had ons in theorie op achterstand moeten zetten."

Toch bleek vorig seizoen het tegenovergestelde waar. Red Bull had de snelste auto gebouwd en haalde zowel het constructeurskampioenschap als het coureurskampioenschap moeiteloos binnen. "Ik denk dat wij de opbouw van de auto goed hadden", vertelt Newey. "Toen de [RB]18 vorig jaar in Bahrein voor het eerst de baan opging was de Ferrari even snel, misschien zelfs sneller. We hadden wel een goed fundament en dat gaf ons een goed ontwikkelplatform." De 64-jarige ontwerper noemt ook dat hij al snel zag dat de wagen het goed zou doen. "We hadden wat last van stuiteren, maar niet zo erg als de andere teams. We wisten wat we daaraan moesten doen en hadden direct minder last en na de eerste upgrade in Bahrein hadden we het beter dan andere teams." Volgens de man uit Colchester ligt daar de sleutel voor de succesjaren 2022 en 2023: "We hoefden dus niet zoveel energie daarin te steken."