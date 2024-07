Adrian Newey maakt al sinds 2006 deel uit van Red Bull Racing en heeft dus enkel het eerste F1-seizoen van het team gemist. De 65-jarige Brit kondigde dit jaar aan dat hij begin 2025 het team zal verlaten. Sindsdien wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van de topontwerper, maar voor nu is hij vooral blij dat zijn tijd bij Red Bull zo veel successen heeft opgeleverd. "Het is een ongelofelijke ervaring geweest", zegt Newey in gesprek met de officiële website van de Formule 1. "Voordat ik naar Red Bull ging, werkte ik voor McLaren. We hadden een heel goede auto in 2005 waarmee we tien races wonnen, maar ik had het gevoel dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was. Naar Red Bull gaan was een groot risico voor mijn carrière. Ik denk dat veel mensen dachten dat het zelfmoord was."

Zo zat het dus niet voor Newey, die uitlegt dat hij wel wat zag in de uitdaging om het team op te bouwen en toe te werken naar de eerste zege. "We konden ons toen niet voorstellen dat we zoveel successen zouden behalen." Nu is de ontwerper echter niet meer direct betrokken bij het Formule 1-team van Red Bull. De laatste maanden in Milton Keynes draaien namelijk om de details rondom de RB17-hypercar, die op het Goodwood Festival of Speed onthuld is. "Zonder mijn F1-taken kan ik me daar dus op richten", vertelt Newey. "En tegelijkertijd kan ik ook van wat vakantie genieten. Ik ben hier nu al een lange tijd non-stop bezig, dus het is ook wel fijn om een beetje rust te hebben!"

'De rest is een bonus'

De afgelopen maanden is Newey in verband gebracht met meerdere F1-teams. Zo zou hij interesse hebben gehad van Ferrari, maar ziet het er nu steeds meer naar uit dat Aston Martin en McLaren met elkaar strijden om de diensten van de veelgeprezen ontwerper. Dat heeft ook veel complimenten van vele kanten opgeleverd, iets wat Newey wel kan waarderen. "Ik moet toegeven: ik lees niet heel veel van de media, maar natuurlijk hoor ik wel wat. Amanda, mijn vrouw, volgt het een beetje en houdt me op de hoogte. Het is natuurlijk heel vleiend."

Over zijn toekomst wil Newey nog weinig kwijt. Hij wil in ieder geval niet doorgaan puur om maar langer in de Formule 1 te blijven. "Dat is uiteindelijk niet waarom ik dit doe. Toen ik 10 of 11 was, wilde ik altijd al ontwerper in de autosport worden. Dat heb ik al bereikt, dus de rest is in feite een bonus. Het is altijd al mijn passie geweest om performance toe te voegen aan auto's en raceauto's. De rest hoort er natuurlijk bij, maar dat is niet waar ik mijn bed voor uitkom en wat me motiveert", besluit hij.