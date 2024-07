Sinds het aangekondigde vertrek bij Red Bull Racing wordt Adrian Newey genoemd bij Ferrari. De Italiaanse renstal stond geruime tijd op pole-position in de strijd om zijn handtekening. Er gingen zelfs geruchten dat hij al getekend had, maar dat is niet het geval. Er is wel uitgebreid gesproken tussen Newey en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur, maar dat is op niets uitgelopen. Sterker nog: Newey heeft besloten om dichter bij huis te blijven. Motorsport.com Italië heeft vernomen dat hij Ferrari inmiddels op de hoogte heeft gebracht dat hij niet naar Maranello komt.

De strijd om de topontwerper is de afgelopen weken in alle hevigheid losgebarsten. Nagenoeg elk team op de grid heeft wel oren naar de diensten van de ervaren Newey. Naar verluidt heeft hij met minimaal drie andere teams om de tafel gezeten: Aston Martin, McLaren en Williams. Eerstgenoemde formatie deed bij monde van eigenaar Lawrence Stroll al in maart een zeer lucratief aanbod.

Aston Martin of McLaren?

Toch zal er niet op zeer korte termijn duidelijkheid komen waar de toekomst van Newey ligt. Vanwege zijn contractuele verplichtingen tegenover Red Bull mag hij pas in september zijn vervolgstap bekendmaken. Het ziet ernaar uit dat de strijd tussen slechts twee teams gaat: Aston Martin en McLaren. Een van de ontwikkelingen die verband kan houden met een mogelijke komst van de designgoeroe, is het vertrek van Martin Whitmarsh als CEO bij Aston Martin. Beide heren kunnen niet goed door een deur, een gevolg van het vertrek van Newey bij McLaren in 2005. Naar verluidt houdt Newey Whitmarsh daar nog altijd verantwoordelijk voor.

McLaren houdt zich ondertussen stil. Waar het bezoek van Newey aan de fabriek van Aston Martin (waarbij al het personeel twee uur lang weg moest om het bezoek zo geheim mogelijk te houden) publiekelijk bekend is, is minder duidelijk hoe de stand van zaken met McLaren is. Er lijken in elk geval gesprekken te hebben plaatsgevonden met teambaas Andrea Stella en Zak Brown.

Bij Ferrari moet men de komende periode de markt op. De Scuderia zag Enrico Cardile vertrekken, waardoor de belangrijkste positie op de technische afdeling niet ingevuld is. Hoewel deze positie nooit bedoeld was voor Newey, zal er in de komende maanden een aanwinst aan boord gehaald moeten worden.