F1 Singapore live: Volg de eerste vrije training

Het Formule 1-circus bevindt zich dit weekend in de kletsnatte bakoven van Singapore, voor wat een laatste Grand Prix voor een korte nazomerstop wordt. Na Baku komen de coureurs dit weekend opnieuw in actie op een stratencircuit, het Marina Bay Street Circuit. Het asfaltlint door de stadstaat telt na de aanpassingen van vorig jaar (het weghalen van enkele bochten) nog 4.940 meter en 19 bochten. Dat was er in de oude configuratie van voor 2023 nog 5.063 meter en 23 bochten. De raceleiding heeft besloten dat er meer ingehaald moet worden in Singapore en dus is er een extra – vierde - DRS-zone aan het circuit toegevoegd.

Of dat Max Verstappen gaat helpen eindelijk het hoogste treetje te bereiken van het podium in Singapore? Dat is nog maar de vraag. Het Marina Bay Street Circuit is het enige circuit op de huidige F1-kalender waar hij nog nooit wist te winnen, maar zijn kansen dit jaar lijken ook niet geweldig, gezien het geworstel met de RB20.

Om 11.30 uur Nederlandse tijd gaat de eerste vrije training van start in Singapore en via ons liveblog blijf je op de hoogte van alle actie.