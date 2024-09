Een week na de door Oscar Piastri gewonnen Grand Prix van Azerbeidzjan gaat het Formule 1-seizoen dit weekend verder in Singapore. Voor Max Verstappen en Red Bull is de race in Zuidoost-Azië een kans om terug te slaan na een teleurstellend weekend in Baku. Niet alleen zag de Nederlander zijn voorsprong op Lando Norris in het kampioenschap afgelopen zondag opnieuw slinken door één plek achter de Brit als vijfde te finishen, in het constructeurskampioenschap werd Red Bull voorbij gegaan door concurrent McLaren. Echter, Singapore was een jaar geleden de race waar Red Bull zijn slechtste weekend van het jaar beleefde.

Voor McLaren begon het weekend in Singapore niet geheel zonder problemen. Piastri miste het begin van de oefensessie, doordat tijdens de pitstoptraining eerder op de dag het linkerachterwiel op zijn auto vast was blijven zitten. Nadat de monteurs het wiel eindelijk succesvol van de wagen hadden gekregen en er geen grote problemen met de MCL38 werden geconstateerd, kon Piastri na tien minuten alsnog aan de training beginnen.

In de openingsfase van de sessie verschenen de coureurs met harde en medium banden op de baan. Charles Leclerc stond na een klein half uur trainen bovenaan in de tijdenlijst na een 1.32.702 te hebben gereden op de harde band. Norris volgde op een halve seconde met de tweede tijd, die hij had neergezet op de medium compound. Verstappen ging in de eerste minuten even aan de leiding in de tijdenlijst met een 1.34.417, op de medium band, maar zakte weg naar P13 naarmate de sessie vorderde.

Na een klein half uur waren Norris en Verstappen de eersten die op de soft naar buiten gingen. Norris meldde zich op de eerste stek in de tijdentabel met een 1.32.165, waarna Verstappen op P2 plaatsnam na een ronde in 1.32.381 te hebben afgelegd. De Nederlander zakte daarop naar de vierde stek doordat zowel Carlos Sainz als Yuki Tsunoda het stratencircuit sneller wisten te ronden dan hij. Sainz was slechts een duizendste van een seconde langzamer dan Norris, maar die laatste verschafte zichzelf vervolgens een meer comfortabele buffer door zich naar 1.31.839 te verbeteren.

Verstappen zou daarna nog naar de zesde plek zakken, alvorens hij met een 1.32.097 weer terugkwam tot de vierde positie. Leclerc kwam met zijn eerste snelle ronde op de soft aanvankelijk tot de tweede tijd, maar tekende daarna voor een nieuwe snelste tijd door rond te gaan in 1.31.763. Norris was zodoende tweede in de eerste training, terwijl Sainz goed was voor de derde tijd en Verstappen het weekend dus met de vierde tijd begon. Tsunoda completeerde de top-vijf door precies een halve seconde langzamer te gaan dan Leclerc. Piastri, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Fernando Alonso en Esteban Ocon vormden de rest van de top-tien, terwijl Williams-rookie Franco Colapinto goed meedeed met de elfde tijd.

Verschillende coureurs hadden moeite om hun wagens binnen de lijnen te houden bij de zestiende bocht, terwijl Alonso bijna de controle over zijn Aston Martin verloor op de kerbstones, maar de sessie kende uiteindelijk geen grote incidenten. Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint in Singapore de tweede training.

Video: Fernando Alonso drukt op verkeerde knop tijdens VT1 in Singapore

Uitslag eerste training GP van Singapore