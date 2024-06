F1 Oostenrijk live: Volg de kwalificatie

Veel is er gezegd over de dominantie van Red Bul Racing en Max Verstappen. De concurrentie zou de stal uit Milton Keynes op de hielen zitten, maar net als vorige week in Spanje bewees Verstappen op de Red Bull Ring eens te meer dat het niet alleen om de auto draait, maar ook om de coureur.

De wereldkampioen was vrijdag de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace en liet er zaterdag in die honderd kilometer lange race geen misverstand over bestaan wie de beste coureur is in F1. Krijgt de concurrentie straks en zondag een nieuwe kans? In het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.