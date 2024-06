Na de sprintrace aan het begin van de zaterdagmiddag moesten de coureurs hun focus enkele uren later weer verleggen op het draaien van kwalificatierondjes. Verschillende rijders noemen dit - het mentaal schakelen tussen de race- en kwalificatiemindset - een nadeel van het vernieuwde sprintformat, al moet de nieuwe opzet het voor fans overzichtelijker maken. Na afloop van de sprintrace komt de planning immers overeen met een normaal raceweekend, met de reguliere kwalificatie en de Grand Prix. Daarnaast mochten alle teams voorafgaand aan de kwalificatie nog aan de afstelling sleutelen, waarvan Lewis Hamilton heeft laten weten dat het aan zijn kant van de Mercedes-garage broodnodig was.

Q1: Hamilton knokt zich uit gevarenzone, weer problemen Aston Martin

Toen het licht aan het eind van de pitstraat om klokslag 16.00 uur op groen sprong, liet Red Bull Racing er geen gras over groeien. Max Verstappen en Sergio Pérez waren bij de thuisrace van het team als eersten op het asfalt te vinden. Eerstgenoemde liet de klok stoppen op 1.06.054, waarna zijn Mexicaanse teamgenoot op anderhalve tiende aansloot. Carlos Sainz en Charles Leclerc zouden niet veel later aantonen dat het in de eerste runs nog rapper kon, waarbij er slechts 0.040 seconde tussen het Ferrari-duo zat. Het lijkt een miniem verschil, maar daar bleken nog drie coureurs (!) tussen te passen. Zo nestelde Lando Norris zich op 0.009 seconde van Leclerc op P2, gaf Oscar Piastri 0.017 seconde toe en kwam Yuki Tsunoda verrassend sterk uit de startblokken door P4 te pakken op slechts 28 duizendsten.

George Russell besloot een einde te maken aan deze minieme verschillen door de nieuwe lat op 1.05.614 te leggen. Het luidde meteen de tweede runs van alle coureurs in, waarbij Verstappen nog meer in het vat had. Op gebruikte banden dook hij 0.278 seconde onder de tijd van Russell, al moest hij het stokje van P1 enkele tellen later alweer overdragen aan Sainz, waarbij moet aangetekend dat de Madrileen die ronde op een nieuw setje softs reed. Ook Piastri zou de tijd van Verstappen nog pakken, al moest de blik in de slotfase vooral op de gevarenzone gericht.

Met nog vijf minuten op de klok vond Hamilton zichzelf daar, net als tijdens de sprintkwalificatie, in terug. De zevenvoudig wereldkampioen moest aan de bak en er een setje nieuwe softs aan geven om door te gaan. Zijn sprong naar P6 was op het verse rubber nog niet overtuigend - "ik ben echt langzaam man", reageerde Hamilton via de boordradio - maar bleek wel genoeg voor Q2. Hetzelfde gold voor Russell en Pérez, al was het bij hen met P11 en P12 ook allesbehalve overtuigend. Die laatste woorden zijn ook van toepassing op Aston Martin, waarbij Fernando Alonso het vege lijf net wist te redden, maar Lance Stroll als zeventiende sneuvelde. Samen met Alexander Albon, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Zhou Guanyu mocht hij zich vroegtijdig in het vierkantje melden voor de persverplichtingen.

Q2: Verstappen zet enorme versnelling in, Hülkenberg verrast (weer)

Aan het begin van Q2 opende niet Red Bull, maar juist Ferrari het bal. Sainz en Leclerc deden het op een gebruikt setje Pirelli's uit Q1, waarmee Leclerc de richttijd op 1.05.532 zette. Het antwoord kwam van Verstappen en mocht er meer dan zijn. De Limburger wist de Red Bull Ring te ronden in 1.04.577, een tijd waar geen enkele concurrent in het tweede kwalificatiesegment meer aan zou komen. Sainz sloot met een nieuwe poging aan op bijna een halve seconde, gevolgd door Russell, het McLaren-duo en Pérez. Het was voor Verstappen ruimschoots voldoende geweest om de tweede runs over te slaan, maar de regerend wereldkampioen meldde zich toch nog een keer op het asfalt en ging nog iets sneller in de rondte.

Waar het voor Verstappen geen bittere noodzaak meer was, bleek het voor Pierre Gasly, Tsunoda, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en Alonso in de slotminuten wel alle hens aan dek. Zij bevonden zich in de gevarenzone, waarbij Hülkenberg ook onder het vergrootglas kwam te liggen door zich twee keer niet aan de invoegregels in de pitstraat te houden. Dat alles weerhield hem echter niet van een zeer goede ronde die de Duitser P9 en daarmee wederom een Q3-plekje bracht. Ricciardo kon zo'n opsteker ook goed gebruiken, maar hij kwam vijftien duizendsten tekort om door te mogen gaan. Het goede nieuws voor de goedlachse Australiër is wel dat hij Tsunoda voor de verandering eens heeft verslagen, aangezien de Japanner bleef steken op P14. Magnussen, Gasly en Alonso konden na Q2 ook uitstappen, waarmee het gebrek aan snelheid in de Aston Martin nog maar eens pijnlijk duidelijk is geworden.

Q3: Verstappen een klasse apart, streep door de tijd van Piastri

Op een kort circuit met doorgaans kleine verschillen beloofde Q3 op voorhand vuurwerk op te leveren, al luidde de hamvraag na het tweede segment vooral: zou iemand in staat zijn om het momentum van Verstappen te doorbreken? In de eerste runs werd het antwoord meteen duidelijk en dat luidde ronduit 'nee'. Verstappen kreeg net zoals in Imola een slipstream van zijn maatje Hülkenberg, waarna de WK-leider voor zijn eigen fans een 1.04.426 op de klokken bracht. Norris zou zich met bijna drie tienden achterstand stukbijten op die rondetijd, voor Leclerc, Russell en Piastri. Hamilton sloot de eerste runs als zesde af, maar nam bij het wegrijden nog wel een jack van Mercedes mee. Qua materiaal werden de plooien snel gladgestreken, al heeft de wedstrijdleiding nog wel even een blik op het voorval geworpen.

In de slotfase mocht iedereen nog één keer aan de bak in het idyllische Oostenrijkse landschap, al veranderde het niets meer aan de conclusie van deze kwalificatie: er stond in Spielberg simpelweg geen maat op Verstappen. De drievoudig wereldkampioen versnelde nog verder tot een duizelingwekkende 1.04.314. Het was de concurrentie te machtig, waarbij Norris zich zoals verwacht best of the rest toonde. De Britse McLaren-coureur gaf vier tienden toe, waardoor hij zondag als tweede mag oplijnen. Leclerc leek op zijn beurt op weg naar de derde startplek, maar schoot in de laatste sector van de baan. P3 leek mede daardoor voor Piastri weggelegd, maar na het overschrijden van de track limits ging er een streep door zijn tijd. Russell promoveert derhalve naar de derde startpositie, Sainz en Hamilton completeren de top-vijf op de grid. Achter Leclerc moet Piastri zondag vanaf de zevende stek naar voren zien te komen.

Bekijk: F1 Oostenrijk: Max Verstappen pakt pole position

De Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk begint zondagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag: Kwalificatie F1 Grand Prix van Oostenrijk