F1 Las Vegas live: Volg de tweede training

Officieel heet dit de tweede vrije training, al zullen de Formule 1-teams dit wel zien als de eerste training. Om 20.30 uur lokale tijd sprongen de lampen op groen, maar nog geen tien minuten later volgde er een rode vlag voor de gestrande Ferrari van Carlos Sainz. In de herhaling was goed te zien hoe zijn krachtbron zichzelf uitschakelde na een harde klap op het rechte stuk over de Las Vegas Strip. Zijn auto werd teruggebracht naar de pitstraat, maar niet veel later volgde de melding van de wedstrijdleiding dat de sessie, die nog veertig minuten zou duren, niet meer hervat zou worden.

Het was dus voor alle teams duidelijk dat er wat meer speelde bij dat bizarre moment van Sainz. De FIA meldde dat er gekeken werd naar een putdeksel, aangezien deze was losgekomen. "We gaan niet verder omdat het tijd kost om het probleem te begrijpen en de nodige maatregelen te nemen om het te verhelpen", gaf het bestuursorgaan in een update aan. Na dat nieuws volgde ook nog het bericht vanuit Alpine dat zij het chassis van de bolide van Esteban Ocon zouden vervangen vanwege schade, ook vermoedelijk opgelopen door die putdeksel.

Dat waren uiteraard niet de headlines waar de Formule 1 na maanden van voorbereiding op gehoopt had. Het feestje was na acht minuten al voorbij en alle putdeksels op het 6,201 kilometer lange circuit moesten geïnspecteerd worden. Voor Liberty Media, de eigenaar van de F1 en organisator van deze race, is het van belang dat de tweede vrije training wel soepel verloopt, maar ook dat zit er niet in. Het is al duidelijk dat de start van VT2 uitgesteld wordt. Deze zou om 09.00 uur Nederlandse tijd moeten beginnen, maar dat wordt dus later. Bovendien wordt er gesproken over een mogelijke verlenging van de sessie met een halfuur, al wordt het logistiek gezien - de wegen moeten om 04.00 uur lokale tijd weer open voor verkeer - dan weer een puzzel.

