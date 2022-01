VIDEO: Max Verstappen crasht uit virtuele 24 uur van Le Mans

De race begon zeer veelbelovend voor Max Verstappen en zijn Team Redline. De Nederlander ging als tweede van start op het Circuit de la Sarthe en had niet lang nodig om de leiding te veroveren.

De wedstrijd was ongeveer zeven uur oud toen het mis ging voor de LMP2-auto met startnummer 123 van Team Redline. De Limburger was net een langzamere deelnemer voorbij gegaan toen hij iets teveel kerbstone nam bij het ingaan van de Ford Chicane. Verstappen schoot daarop met hoge snelheid van de baan en crashte hard in de bandenstapels. De bolide liep daarbij dusdanig veel schade op dat het meteen einde oefening was voor de #123 van Team Redline, die verder bestuurd werd door de Zweedse IndyCar-coureur Felix Rosenqvist, de Duitse simracetopper Maximilian Benecke en de ervaren Nederlandse simracer Atze Kerkhof.

“Enduranceracen kan soms wreed zijn”, reageerde Team Redline op Twitter. “Er is niettemin een ongelofelijke inspanning geleverd door alle betrokkenen. Het tempo van onze #123 was simpelweg spectaculair. We komen terug.”

De virtuele 24 uur van Le Mans eindigt om 14.00 uur en is live te volgen op Motorsport.com.