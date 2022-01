Update maakt losse races rijden met eigen team mogelijk in F1 2021

Gameontwikkelaars Codemasters en Electronic Arts hebben F1 2021 bij recente updates nog voorzien van enkele nieuwe circuits. Imola, Portimao en het Jeddah Corniche Circuit werden in opeenvolgende maanden aan de game toegevoegd. Ook volgde nog de toevoeging van het Formule 2-seizoen 2021, maar daarna leek het gedaan met de grote veranderingen. Toch hebben Codemasters en EA voor update 1.15 een mooie aanpassing weten te vinden: losse races rijden met je eigen F1-team.

In F1 2020 kregen gamers voor het eerst de kans om hun eigen Formule 1-team op te zetten. Dat kon via de spelmodus MyTeam, waarin je zowel coureur als teammanager bent. De auto die je daarbij gebruikt, was tot op heden echter alleen speelbaar in MyTeam, terwijl je de livery van die auto ook kon gebruiken in de time trial en online races. Een losse race tegen de AI was niet mogelijk, maar daar komt met update 1.15 van F1 2021 dus verandering in. Spelers kunnen bovendien hun teamgenoot kiezen uit een van de zeven legendes of een van de coureurs uit de Formule 2.

Verder worden er met update 1.15 enkele dingen toegevoegd aan het multiplayer-gedeelte van F1 2021. Er zijn enkele icoontjes toegevoegd waarmee diverse problemen met de verbinding worden aangegeven. Hierdoor komen spelers beter te weten waarom het spel op sommige momenten instabiel is tijdens het online racen. Circuit Zandvoort heeft een nieuwe snelheidslimiet in de pits gekregen die overeenkomt met de snelheid die tijdens de F1-race in september was toegestaan, terwijl ook enkele problemen met de F2-races verholpen zijn.