Eerste grote update brengt Portimao naar game F1 2021

De 2021-editie van de jaarlijkse Formule 1-game werd in juli uitgebracht. Daarbij kregen de spelers de keuze uit 20 verschillende circuits. Alleen de omlopen van Portimao, Imola en Jeddah waren nog niet speelbaar, eerstgenoemden omdat ze pas laat aan de kalender werden toegevoegd en laatstgenoemde omdat het een gloednieuw circuit betreft. Wel kondigden ontwikkelaars EA Sports en Codemasters aan dat de drie circuits in de loop van het jaar toegevoegd zouden worden aan F1 2021.

Half september wordt dan eindelijk het eerste nieuwe circuit toegevoegd aan F1 2021. Met update 1.10, de eerste grote update voor de game die vanaf vandaag te downloaden is, wordt Portimao het 21ste circuit dat speelbaar is in zowel de spelmodi voor één speler als in de multiplayer. Naast de toevoeging van Portimao kondigden EA en Codemasters aan dat de nieuwe update ook veranderingen in de prestaties van de verschillende F1-auto’s meebrengt. Daardoor moeten de verhoudingen van de teams een betere afspiegeling vormen van de echte krachtsverhoudingen. Bovendien is de safety car van Aston Martin nu ook toegevoegd aan F1 2021, die daardoor net als in het huidige F1-seizoen afwisselend met de Mercedes-AMG GT R dienst doet als safety car.

In een korte presentatie werd ook aangekondigd op welke manier F1 2021 in de komende periode wordt aangevuld en verbeterd. In oktober wordt met Imola het tweede nieuwe circuit toegevoegd aan de game. Tegelijkertijd staat er ook een grote update gepland voor de F1 Esports-omgeving in F1 2021. Daarna volgt in november de toevoeging van het Jeddah Street Circuit, die daardoor nog voor de eerste GP van Saudi-Arabië te spelen is in de game. Voor dezelfde maand hebben EA en Codemasters ook de introductie van het Formule 2-seizoen 2021 gepland voor F1 2021. De F2 is op dit moment al speelbaar, maar dat betreft het seizoen 2020.