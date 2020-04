Verstappen loopt vierde zege op rij mis door technische problemen

Voor de vijfde ronde van Real Racers Never Quit streden wederom ruim veertig professionele coureurs met elkaar tijdens twee races. De gekozen auto voor de races op Interlagos was de BMW M8 GTE. Max Verstappen kwalificeerde zich op pole position voor de eerste race van de dag en zag Lando Norris naast hem plaatsnemen op de voorste rij van de startgrid. Die volgorde hielden de coureurs gedurende de hele race vast, waardoor Verstappen zijn zesde overwinning in negen races pakte. Norris wist de Argentijnse toerwagencoureur Agustin Canapino de hele race van het lijf te houden, terwijl BMW-fabriekscoureurs Bruno Spengler en Nick Catsburg de top vijf completeerden.

Verstappen nestelde zich ook voor de tweede race op pole position, maar tot deelname aan de race kwam het niet voor de coureur van Red Bull Racing. Terwijl de auto’s de formatie aannamen voor de rollende start crashte de PC van de achtvoudig Grand Prix-winnaar, waarna hij uit de gamesessie gezet werd. Vervolgens kon Verstappen niet meer terugkeren en van start gaan.

De pole position voor de tweede race schoof door naar Norris, die in de kwalificatie de tweede tijd had neergezet. Nadat de safety car naar binnen was gegaan voor de start van de race liet Norris het tempo ver zakken, waardoor verder in de achterhoede een botsing met meerdere auto’s ontstond. Onder andere Red Bull-reserve Sergio Sette Camara, Felipe Nasr en Giedo van der Garde waren daarbij betrokken. Vooraan pakte Ayhancan Güven de koppositie door Norris in bocht 10 met een tikje te passeren. De McLaren-coureur zette daarna de hele race druk op de coureur uit de Porsche Supercup, maar hij bezweek niet en pakte zijn eerste zege. Daarmee werd Güven na Verstappen en Kelvin van der Linde de derde coureur die een race in Real Racers Never Quit wist te winnen.