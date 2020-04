Verstappen na binnenhalen kampioenschap: “Heb me goed vermaakt”

Verstappen kwalificeerde zich op het circuit van Suzuka tot twee keer toe naar de tweede startplek. In de eerste race ging de Red Bull Formule 1-coureur in de eerste ronde naar de leiding, waarna hij bij het ingaan van de tweede ronde van de baan werd getikt door polesitter Kelvin van der Linde. “Kelvin raakte me in de eerste bocht, maar het is zoals het is”, aldus Verstappen, die door het incident naar achteren werd geworpen. Het leed was echter nog niet helemaal geleden. “Later verloor ik enkele plekken in Spoon. Dat is een verraderlijke bocht in iedere auto. Ik denk dat de auto met de bodem de baan raakte, waardoor ik de controle over de achterkant verloor. Een beetje onfortuinlijk, maar ik verloor er maar een paar posities mee.” In het restant van de race haalde Verstappen nog drie tegenstanders in om als zesde over de streep te komen.

“De eerste race had ik mogelijk kunnen winnen, maar het draaide vanavond vooral om het verzamelen van de paar punten die ik nog nodig had na mijn computercrash op Interlagos. Als ik dat probleem van de week niet had gehad, had ik het kampioenschap al eerder op zak gehad”, vervolgt Verstappen, die in de tweede wedstrijd derde werd nadat McLaren-coureur Lando Norris hem op de helft van de race wist te passeren. Verstappen is tevreden met het tempo dat hij kon rijden met de HDP ARX-01. “Ik heb me goed vermaakt. Het was de eerste keer dat ik met deze wagen reed. Ze zijn natuurlijk compleet anders dan een GTE-auto. Maar het ging goed. Het is een enorme leuke auto om mee te rijden, het is alleen lastig om de banden goed te laten werken in de kwalificatie”, ondervond Verstappen, die dus twee keer naast de pole greep. “Maar alles bij elkaar ging het veel beter dan ik had verwacht in deze auto. Misschien ga ik er nog wel een paar keer mee rijden, al kan ik beter overweg met een Formule 3-auto.”

“Suzuka is verder ook een coole baan”, gaat Verstappen verder. “Het is niet de makkelijkste baan als het gaat om het volgen van een andere auto, maar als het puur op rijden aankomt is het een van de beste circuits ter wereld.” Als het gaat om zijn kansen in de Japanse Formule 1-race, die vooralsnog gepland staat voor 11 oktober, zegt de achtvoudig Grand Prix-winnaar: “We zullen het moeten opnemen tegen Ferrari en Mercedes en zij zijn niet de makkelijksten om te verslaan. Maar we hebben in het verleden goed gepresteerd op Suzuka. Ik hoop op de eerste plaats dat we aan racen toekomen dit jaar en hoop dat we vervolgens dan ook terugkeren naar Japan, vanwege onze samenwerking met Honda, wat zo’n race net een beetje specialer maakt. Je wil in hun thuisrace natuurlijk een goed resultaat neerzetten voor alle Honda-fans.”

VIDEO: Met Verstappen mee over Circuit Zandvoort