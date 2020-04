De Vries waagt zich aan simracen: “Complete rookie in die wereld”

Het regende de afgelopen tijd annuleringen in de autosport als gevolg van het coronavirus en het is vooralsnog niet duidelijk wanneer het racen op de baan weer kan worden hervat. Om de honger naar competitie enigszins te stillen hebben verschillende coureurs hun toevlucht genomen tot het simracen. De wedstrijden zijn populair bij de fans, mede dankzij de aanwezigheid van Max Verstappen en Lando Norris, die garant staan voor het nodige vertier. Ook Nyck de Vries, wiens programma in de Formule E en World Endurance Championship voorlopig stilligt, is sinds kort online actief.

De coureur uit Sneek maakte twee weken geleden zijn opwachting in een evenement waaraan zowel namen uit de echte racewereld als uit het simracen deelnamen. De Vries slaagde er bij zijn online debuut niet in zich te plaatsen voor de finale, die werd gewonnen door simracevedette Rudy van Buren. Vorig weekend zou de Mercedes Formule E-coureur deelnemen aan de eerste wedstrijd in de Veloce Pro Series, die in samenwerking met Motorsport Games werd gehouden. De regerend Formule 2-kampioen haakte echter op het laatste moment af, waardoor hij als uitvaller op het scherm stond.

“Nadat ik alles had geïnstalleerd en een paar rondjes had gereden, was ik er al snel achter dat het niet gewoon instappen en gaan was”, legt De Vries aan Motorsport.com uit waarom hij vorig weekend niet meereed. De races in de Veloce Pro Series vinden plaats op iRacing, een spel dat je goed in de vingers moet hebben als je er hard op wil gaan. De Vries had alleen nog helemaal geen ervaring met deze software. Een week eerder reed hij namelijk op rFactor, een programma dat hij nog enigszins kent doordat veel raceteams ermee werken in hun simulator. Totaal andere koek dan iRacing, zo weet elke simracer. “Maar ik ben nog niet toegewijd genoeg om een hele dag te spenderen aan de voorbereiding op zo’n race”, geeft De Vries ruiterlijk toe. “Toen ik ging rijden, bleek ik de auto niet eens op de baan te kunnen houden. Dus ik zei op een gegeven moment: ‘Jongens, excuses, maar ik ben er nog niet klaar voor om überhaupt een poging te doen tot racen.’” Met een lach: “Als het om simracen gaat, ben ik de allergrootste amateur die je je kunt bedenken!”

“Ik vind het mooi om te zien dat iedereen elkaar langs deze weg opzoekt, maar ik ben geen waardig deelnemer”, stelt De Vries onomwonden. “Ik heb in mijn hele leven nog nooit aan iRacing gedaan. Ik kreeg allerlei berichtjes: ‘Je moet dit inschakelen, je moet dat uitschakelen.’ Allemaal hartstikke goed bedoeld natuurlijk, maar voordat ik dat helemaal heb uitgevonden, is de crisis alweer voorbij!” Simracen is een volslagen andere tak van sport dan racen op het circuit, weet De Vries. Dat Verstappen en Norris ook op het virtuele asfalt hun mannetje staan, heeft alles te maken met het feit dat zij bereid zijn om veel tijd te steken in hun online race-activiteiten. “Jongens als Max en Lando zijn er de afgelopen jaren veel meer mee bezig geweest dan ik en zitten daardoor op een heel ander niveau. Zij zitten in een simraceteam en doen competitief mee. Mijn aandacht heeft het nooit echt gehad”, aldus De Vries, die er niet wakker van ligt dat hij in het simracen voor spek en bonen meedoet. “Het is gewoon een andere discipline en ik ben daar nog niet zo in getraind.”

De Vries racet dus vooral voor de ‘fun’ mee. “Daarnaast is het denk ik een goede manier om interactie te hebben met de fans. Zeker in deze tijd, omdat er natuurlijk even helemaal niet geracet wordt”, meent De Vries. “Iedereen zit thuis. In het ene land kan nog wat meer dan in het andere land, maar uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en moeten we hier met zijn allen doorheen zien te komen. Ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat iedereen de maatregelen goed naleeft. Dat is de enige manier om zo snel mogelijk uit deze situatie te komen.” Simracen is dezer dagen ook een manier om in contact te blijven met andere coureurs. De Vries: “Ik vind het vooral leuk dat ik nu weer rijders tref waarmee ik in het verleden heb geracet. Zoals Nick Cassidy [oud-teamgenoot in de Formule Renault 2.0]. Hij is op een bepaald moment naar Japan getrokken om daar te gaan rijden. De afgelopen dagen heb ik veel contact met hem gehad. We zijn allebei een andere kant opgegaan in onze loopbaan, maar nu komen we elkaar weer tegen. Weliswaar online, maar toch.”

De Vries zegt nog niet te weten wanneer hij weer aan de start van een simrace komt. “Volgens mij is de Formule E ook met iets bezig. Daar ga ik mogelijk aan meedoen”, laat De Vries weten. Formule E-concullega’s Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne en Maximilian Günther hebben zich in de afgelopen periode al op het simracetoneel gemeld. “Maar ik ga deze tijd ook benutten om fit te blijven en weer een beetje een dagelijkse routine op te bouwen”, voegt De Vries daaraan toe. “Ik heb de afgelopen twaalf maanden nauwelijks een break gehad, dus het is ergens wel fijn om nu wat regelmaat te hebben en wat meer tijd met dierbaren door te kunnen brengen.”

Vorige week plaatste De Vries een foto op social media van zichzelf in zijn thuissimulator. Het betreft een exemplaar van Mercedes, dat normaal gesproken bij evenementen wordt gebruikt. “Het lijkt misschien indrukwekkend, maar het is niet meer dan een Playseat met Fanatec-stuurtje en -pedalen. Het hele gebeuren staat op een flightcase. Daardoor lijkt het misschien meer dan het is”, zegt De Vries. “Tot nu toe had ik eigenlijk niet zo’n set-up. Ik ben een volledige rookie en amateur in deze wereld, die conclusie mag je rustig trekken!”

VIDEO: De eerste ronde in de Veloce Pro Series