Norris smaakmaker in eerste ronde Veloce Pro Series

In de Pro Series nemen diverse topcoureurs het in twee races op iRacing het op tegen de beste simracers. Norris pakte met een halve seconde voorsprong de pole voor de 25 minuten durende eerste race op het circuit van Silverstone. In de race kwam hij geen moment in gevaar. De jonge Brit bouwde direct een marge op toen de achtervolgers in een heftig duel verwikkeld raakten. “De jongens achter me duelleerden flink, dat maakte mijn leven een stuk eenvoudiger”, blikte Norris na afloop terug. “Het ging vrij gemakkelijk want ik hoefde met niemand te strijden.”

De McLaren-coureur eindigde met meer dan tien seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger: World’s Fastest Gamer-winnaar James Baldwin. IndyCar-coureur Ed Jones reed lange tijd op de tweede plaats totdat zijn internetverbinding verbroken werd. Zo kwam Baldwin op de tweede stek te liggen, kort nadat hij Japans F3-kampioen Sacha Fenestraz had verschalkt. Haas F1-reserverijder Louis Deletraz voerde de druk in de slotfase nog op maar moest genoegen nemen met de vierde stek, voor voormalig GP3-coureur Ryan Tveter. #NotTheBahGP reversed grid-winnaar Cem Bolukbasi maakte de top-6 vol, voor F2-veteraan Luca Ghiotto en voormalig F1-coureur Esteban Gutierrez. Bathurst 12 Hours-klassewinnaar Martin Kodric en Ford-fabrieksrijder Harry Tincknell maakten de top-10 vol en mochten daardoor in de tweede race over 15 minuten vanaf de eerste rij vertrekken. Mercedes Formule E-coureur Stoffel Vandoorne viel na een duel met de op een ronde gezette Niclas Krutten buiten de top-10.

De reversed grid-race werd gedomineerd door Kodric, die op vergelijkbare wijze als Norris aan de strijd ontsnapte. Norris overleefde een aanrijding in de eerste ronde met Baldwin en Vandoorne, die beide spinden. Norris sneed als een warm mes door de boter op naar de tweede plaats, onder meer door vijf minuten voor het einde Europees F3-team- en kamergenoot Fenestraz te passeren voor de tweede plaats. De leider was echter al te ver weg. Deletraz finishte opnieuw als vierde, voor Bolukbasi en Formule E-leider Antonio Felix da Costa. De Portugees klom vanaf P22 op tot de zesde plaats.

De #NotTheGP-reeks van Veloce vindt volgend weekend weer plaats als vervanger van de uitgestelde Grand Prix van Vietnam. Die race is te zien via Motorsport.com en Motorsport.tv.

Kijk de Veloce Pro Series terug:

Met medewerking van Josh Suttill