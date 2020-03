Van Buren wint felbetwiste simrace, Verstappen ontbreekt

Verstappen verschijnt deze weken geregeld aan de start van virtuele races. Zo werd hij vorige week nog een keer de muur ingeduwd door zijn simmaatje Lando Norris op Daytona. De Red Bull-coureur stond ook ingeschreven voor deze raceavond, maar heeft op het laatste moment afgezegd. Het evenement van zaterdag moest het zodoende zonder diens voornaamste uithangborg stellen.

Maar dat liet onverlet dat er nog altijd voldoende coureurs van naam en faam overbleven. Zo gaven onder meer Nico Hülkenberg, Tony Kanaan, Juan Pablo Montoya en zelfs MotoGP-rijder Bradley Smith acte de présence. Speciale aandacht ging hierbij uit naar Juan Manuel Correa. De 20-jarige Amerikaan was vorig jaar betrokken bij het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert en vocht daarna maandenlang voor zijn eigen leven. Zaterdag stond hij weer aan de virtuele start, eigenlijk het allergrootste winstpunt van de avond.

Bij afwezigheid van Verstappen moesten Van Buren, Nyck de Vries en Bono Huis de Nederlandse eer verdedigen. Stoffel Vandoorne, Dries Vanthoor en Wolfgang Reip zorgden voor de Belgische inbreng. Net als een week geleden was het evenement opgedeeld in drie verschillende heats. Twee sessies met professionele coureurs en eentje voor de simracers. Omdat simcoureurs de vorige keer de overhand hadden, kregen de 'echte' coureurs een extra vangnet. Een 'last chance qualifier' gaf afvallers een tweede kans om zich alsnog te kwalificeren voor de finaleronde. Dit bracht het totaal aantal finalisten op twintig. Van Buren en Vandoorne wisten zich daar overtuigend bij te rijden, onder meer De Vries en Huis sneuvelden in de heats.

In de finale mochten de overgebleven coureurs het vervolgens met een Tatuus PM-18 uitvechten op de GP lay-out van Indianapolis. Van Buren kwalificeerde zich als derde, maar wist de koe in de openingsfase meteen bij de horens te vatten. De simulatorcoureur van Mahindra veroverde de leiding en toonde zich nadien soeverein. Hij bleef foutloos en verdedigde zo succesvol een kleine marge ten opzichte van naaste belager Kevin Siggy. Het bleek genoeg voor een fraaie zege van de simspecialist uit Lelystad. Dani Juncadella was ditmaal de beste 'echte' coureur. Hij hield Felix Rosenqvist in de slotfase van het lijf voor P4. Vandoorne sloot de avond af als negende.

Motorsport Network en F1 komen ook met eigen simseries

De voorbije raceavond past bij een veel bredere trend in de autosportwereld. Bij gebrek aan echte actie worden er talloze initiatieven op poten gezet. Zo hebben onder meer de Formule 1, IndyCar Series en NASCAR al eigen simraces georganiseerd. Dat laatste gebeurt in samenwerking met Motorsport Games. Die organisatie is ook een samenwerking aangegaan met Veloce Esports, de organisatie van onder meer voormalig F1-coureur Jean-Eric Vergne. Beide organisaties bundelen de krachten om gezamenlijk de zogenaamde #NotTheGP-races te organiseren. Zondag staat de race op het Bahrain International Circuit gepland, met onder meer Lando Norris aan de start.