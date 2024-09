Op het circuit van Spa-Francorchamps vond voor het eerst een 12-uursrace voor Porsche Cup-auto's plaats. Tom Coronel nam namens het Duitse Max Kruse Racing deel aan deze race met de uitdagende 992 GT3 Cup en deed dat samen met teamgenoten Paul Meijer en Jan Jaap van Roon. In het deelnemersveld van dertig auto's presteerden zij allesbehalve slecht: over de drie kwalificatiesessies waren de Nederlanders het snelst, wat hen de pole-position opleverde. Heel lang kon het team niet genieten van de leiding, aangezien zij door elektronicaproblemen getroffen waren. "Niets deed het meer: stuurbekrachtiging, ABS, waardoor de wielen een paar keer blokkeerden bij het remmen", legde Meijer, die de start voor zijn rekening mocht nemen, uit. Na een bezoek aan de pitstraat waren de problemen verholpen, maar moest er aan een inhaalrace begonnen worden vanaf P23.

De auto met startnummer 8 bleek ook wel in staat om in te halen. Coronel, Meijer en Van Roon haalden de ene na de andere tegenstander in om vervolgens om 21.45 uur afgevlagd te worden als de nummer twee. Het team van Coronel eindigde op een ronde achterstand van de #48 Black Falcon van Loek Hartog, Christopher Mies, Tobias Müller en Noah Nagelsdiek. "Wat een rollercoaster", vat Coronel de inaugurele 12-uursrace voor Porsche Cup-auto's op Spa samen. "Gaaf dat we de pole-position pakten, maar jammer dat we door die elektronicaproblemen in de race ver terugvielen. Door constant slim en snel te rijden zijn we een heel eind gekomen. P2 had ik niet verwacht. We hadden twee keer geluk met een full course yellow, wat uiteindelijk een safety car werd, waardoor het gat verkleind werd. Dat heeft ons ook wel geholpen. Het was echt serieus goed, mooi hoe we dit voor elkaar hebben gebokst! Jan Jaap heeft een goede stint gereden, Paul ook, die was heel snel. Max Kruse Racing heeft het super goed gedaan. Een beker mee naar huis nemen, in zo’n veld, dat is lekker wakker worden de volgende ochtend!"

Teamgenoten Meijer en Van Roon waren uiteraard ook blij met het resultaat. "Een geweldige ervaring, in zo’n veld op het podium te eindigen, daar ben ik best een beetje trots op", aldus Van Roon. Op de inschrijflijst stond ook nog de naam Benjamin Leuchter, maar die nam uiteindelijk niet deel aan de race. De teambaas is wel onder de indruk van de verrichtingen van de drie Nederlandse coureurs. "Natuurlijk ben ik als teambaas van Max Kruse Racing heel blij met dit resultaat, het was een sensationele inhaalrace", stelt Leuchter. "Paul is voor mij de man van de race, hij heeft echt indruk op me gemaakt. Ook Jan Jaap heeft een heel sterke indruk gemaakt en een heel goede stint gereden. Tom en Paul hebben het samen afgemaakt. Na de kwalificatie heb ik zelf in de race niet meer in de nummer 8 gereden, maar ze hebben het met z’n drieën perfect gedaan! Een podiumplaats, tweede in onze eerste race bij Creventic, dat smaakt naar meer!"