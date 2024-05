“Die race is gewoon met niks anders te vergelijken, zó ongelooflijk gaaf”, zegt Tom Coronel. Voor de coureur uit Eemnes, die voor de vijftiende keer deelneemt aan de Duitse klassieker, is de wedstrijd op de Nordschleife het hoogtepunt van het seizoen. Coronel komt in actie met de Porsche 911 GT3 Cup onder het startnummer 127, ingezet door Max Kruse Racing van de voormalig Duitse voetbalinternational. Coronels teamgenoten zijn Jan Jaap van Roon, Paul Meijer en de Portugees Tiago Monteiro.

De mooiste baan op planeet aarde

De 24-uursrace wordt verreden op de 25,378 kilometer lange combinatie van de Nordschleife en het Nürburgring Grand Prix-circuit. “De mooiste baan op planeet aarde”, aldus Tom Coronel. “Alles is er gewoon tien keer heftiger dan op andere circuits. Ook al omdat je te maken hebt met heel veel factoren. Het weer is er vaak wisselvallig en vanwege de lengte van het circuit kan het zomaar dat het aan de ene kant kurkdroog is en aan de andere kant met bakken naar beneden komt. Sneeuw, hagel, we hebben het er allemaal al meegemaakt! En dan natuurlijk het rijden in het donker, maar ook het drukke verkeer met 130 auto’s op de baan en flinke onderlinge snelheidsverschillen, van dikke GT3’s tot aan een Dacia.”

Tom Coronel Porsche 911 GT3 Nurburgring Foto door: Tom Coronel

Ook Coronels teamgenoten Jan Jaap van Roon, Paul Meijer en Tiago Monteiro kijken uit naar het evenement. “Ik heb het inmiddels een paar keer meegemaakt, maar ik ben toch iedere keer weer onder de indruk. De 24-uursrace is met niks te vergelijken”, zegt Van Roon. Voor Paul Meijer wordt het zijn eerste deelname. “Ik heb natuurlijk heel veel verhalen gehoord, maar ik vind het ongelooflijk gaaf dat ik het nu ook zelf mee ga maken”, zegt hij. Tiago Monteiro verheugt zich al net zozeer op de race. “Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Reken maar dat het mooi wordt”, aldus de Portugees.

De race start op zaterdag om 16.00 uur, voorafgegaan door een formatieronde vanaf 15.40 uur en de startopstelling vanaf 14.45 uur. “Met name die startopstelling is echt ongelooflijk, zoveel mensen bij elkaar zie je bij geen enkele race”, zegt Coronel. Het team komt uit in de sterk bezette klasse voor Porsche Cup-auto’s. “Die zijn iets minder snel dan de GT3’s, maar we kunnen met onze auto zeker in de top-dertig algemeen rijden. Het gaat er vooral om dat we als team goed functioneren, dat we het slim aanpakken. Dan kunnen we een heel eind komen!”