Met een voorsprong van ruim twintig seconden, een indrukwekkende snelste raceronde en een overtuigende pole heeft Lando Norris het Grand Prix-weekend in Zandvoort gedomineerd. Max Verstappen kon geen moment een vuist maken ten opzichte van de nummer twee uit de WK-stand. Op de vraag of de Verstappen-fan zich nu echt zorgen moet gaan maken, antwoordt Coronel: “Ja, dat moeten we zeker. Ik zie nu al een race of vijf, zes dat de race pace van Norris aan het einde van de bandenstint behoorlijk beter is dan die van Red Bull. Wat Red Bull jarenlang had, is nu weg en dat heeft McLaren nu. Dat is een heel duidelijk verschil. En als je kampioen wilt worden, is dat wel het extraatje wat je moet hebben ten opzichte van de rest. Na vijftien ronden zakt de Red Bull gewoon door de banden heeft, waar McLaren door kan. Kijk alleen maar naar de laatste raceronde, waarin Norris de snelste tijd klokt: een 13.8 ten opzichte van de 15.8 van Max. Dat was echt de mokerslag.”

De Viaplay-analist erkent dat ook hij verrast was door de grote achterstand van Verstappen op Norris, ondanks de goede start en het feit dat hij in de eerste fase de leiding nog in handen had. “Ik geloofde mijn ogen niet. Ik zag het tien seconden worden, vervolgens vijftien, en meer dan twintig seconden. ‘Dat kan niet waar zijn’, dacht ik. Want een ding is zeker: Max rijdt nooit rustig. Dat woord kent hij niet eens. Als je dat tegen hem zegt, denkt hij dat je Chinees praat. Max geeft geen cadeautjes.”

“Dit is al langer aan de gang”

In hoeverre het grote verschil veroorzaakt wordt door de karakteristieken van het circuit in Zandvoort of door de dominantie van de MCL38, daarover zegt Coronel: “Het is in elk geval duidelijk dat McLaren op dit soort circuits heel goed uit de voeten kan. Ik vond ze op Spa dan wel weer tegenvallen. Ligt het dan aan de circuits, of moeten we ons toch zorgen maken? Ik neig echt wel naar dat tweede. Het is al vijf races geleden dat Max een race heeft gewonnen. Dat is in Formule 1-termen echt heel lang geleden. En om eerlijk te zijn: de races die hij heeft gewonnen waren ook redelijke cadeautjes. Dit is dus al langer aan de gang. Max roept het ook al een tijdje. De eerste paar keer denk je: ‘joh, doe niet zo paniekerig, het komt wel goed’. Maar hij zag al iets aankomen, en daar krijgt hij nu gelijk in.”

De vraag is wat er nu moet gebeuren om het tij te keren, en of Red Bull en Verstappen nog wel in staat zijn om de boel om te draaien. Coronel: “Dat is een heel goede vraag. Dat vraagt Max zich ook af. Je zag hoe makkelijk hij Norris er voorbij liet. Het is puur damage control. Dat heeft hij gedaan. ‘Dan maar iedere keer tweede worden, dan moet het ook goed komen’. Maar dan vergeten we Piastri, want elke race tweede worden is helemaal niet zo makkelijk. En wat als Max eens een keer tegen een probleempje aanloopt? Ik heb mijn tickets voor Abu Dhabi alvast geboekt hoor. Meer hoef ik denk ik niet uit te leggen!”

