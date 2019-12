WRT Audi presenteert volledig nieuwe line-up voor DTM

Jones verloor zijn zitje in IndyCar nadat hij dit seizoen op de twintigste plaats eindigde in het Amerikaanse kampioenschap. Hij reed met een wagen van Ed Carpenter Racing, maar dat team heeft onder andere Rinus van Kalmthout opgenomen in de line-up. Jones kwam recent in actie tijdens de DTM-rookietest op het circuit van Jerez en werd al enige tijd in verband gebracht met een zitje in de DTM. Nu is bekendgemaakt dat de coureur ook daadwerkelijk de overstap maakt naar het Duitse kampioenschap.

“Ik kijk uit naar de samenwerking met WRT en Audi Sport in het DTM-kampioenschap 2020”, zei Jones. “Dit is een kampioenschap waar ik altijd met interesse naar gekeken heb. Het is een aantrekkelijke klasse, de concurrentie is sterk en de races zijn prachtig. Ik heb zin om eraan te beginnen met dit mooie team. Audi heeft dit jaar het kampioenschap gewonnen en WRT heeft een heel aardig debuutseizoen achter de rug. Het doel is om podiums te scoren en een overwinning zou heel mooi zijn.”

Naast Jones is ook het tweede zitje bij het team bevestigd voor Fabio Scherer. Het betekent dat Jonathan Aberdein en Pietro Fittipaldi niet langer een plek op de DTM-grid hebben. Audi was erg te spreken over Aberdein, maar het is niet duidelijk of hij komend seizoen voor het fabrieksteam gaat rijden. De plannen van Fittipaldi voor het volgende seizoen zijn eveneens nog niet bekendgemaakt.

WRT eindigde in haar debuutseizoen in de DTM op de zevende plaats bij de teams en versloeg daarmee R-Motorsport Aston Martin. De klantenformatie van Audi maakte recent haar vertrek uit het WTCR bekend.