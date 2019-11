Officieel: Van Kalmthout debuteert volgend jaar in IndyCar

De promotie van Van Kalmthout is bovenal loon naar werken te noemen. Het talent uit Hoofddorp maakte al vroeg furore in de karting en koos daarna niet voor de gangbare (Europese) weg maar juist voor de Amerikaanse route. Rinus Veekay, zoals hij in de Verenigde Staten door het leven gaat, stapte in 2017 voltijds over naar het Amerikaanse circuit en baarde meteen opzien in de USF2000. Een titel in het Pro Mazda Championship loodste hem afgelopen seizoen naar de Indy Lights, de tegenhanger van de Formule 2 en traditioneel de laatste stap naar de Amerikaanse koningsklasse.

Zes overwinningen en een tweede stek in dat kampioenschap bleken voldoende om hem nog meer op de radars van IndyCar-teams te brengen. Het leverde Van Kalmthout twee IndyCar-tests op, allebei in dienst van Ed Carpenter Racing. Veekay stelde bepaald niet teleur. Hij wist op het hoogste niveau meteen zijn mannetje te staan en maakte veel indruk op teambaas en IndyCar-coureur Ed Carpenter. Dat Carpenter de jonge Nederlander maar wat graag een racezitje voor 2020 wilde aanbieden, was al vrij snel duidelijk. Enkel de verdeling, het aantal races dus, bleef nog een vraagteken. Met deze aankondiging is dat element ook ten goede van Van Kalmthout gekeerd: Veekay is volgend jaar een volledig seizoen op IndyCar-niveau te bewonderen, fulltime in de #21 auto van Carpenter.

"Ik ben ontzettend blij!", zei VeeKay. "Een droom komt uit. Hier hebben we de afgelopen jaren extreem hard voor gewerkt. Het is heel speciaal om in drie jaar tijd vanuit de USF2000 naar de IndyCar Series door te stromen. Ik wil Ed Carpenter en zijn partners bedanken voor deze geweldige kans en het vertrouwen. Het aantal beschikbare zitjes in de IndyCar is zeer beperkt dus het is een eer dat ze mij hebben gekozen. Ik kijk ontzettend uit naar de start van het seizoen."

Met de aankondiging van Van Kalmthout heeft Nederland voor het eerst sinds 2009 weer een eigen en fulltime coureur op het hoogste niveau in Amerika. Tien jaar geleden verdedigde Robert Doornbos nog de nationale driekleur in IndyCar, al zal Van Kalmthout vooral naar de successen van een andere en meer illustere voorganger kijken: Arie Luyendyk, tweevoudig winnaar van de legendarische Indy 500. Naast deze coureurs die allebei één (of meerdere) volledige seizoenen hebben afgewerkt, beslaat de IndyCar-historie van Nederland ook de namen van Arie Luyendyk Junior en Jan Lammers. Luyendyk Junior nam in 2005 en 2006 deel aan de Indy 500, terwijl Lammers zich in 1986 tevergeefs probeerde te kwalificeren voor 'The Greatest Spectacle in Racing'.

Hülkenberg niet naar Amerika

Welke coureurs de andere (en gedeelde) auto van Carpenter Racing zullen besturen, blijft nog even afwachten. Het is al wel duidelijk dat teambaas Ed Carpenter de ovalraces voor zijn rekening neemt, maar nog niet wie voor de 'road courses' zal instappen. Nico Hülkenberg leek daar één van de gegadigden voor te zijn, maar dinsdag kreeg Motorsport.com al bevestigd dat de afzwaaiend Formule 1-coureur niet instapt bij de Amerikaanse formatie. "Om eerlijk te zijn heb ik wel een paar keer met Nico gesproken en een avontuur in de IndyCar leek hem wel te intrigeren, maar volgens mij was de timing gewoon niet goed voor hem", liet Ed Carpenter desgevraagd weten.

De teambaas zegt zelf al wel te weten met wie hij de #20 bolide gaat delen, maar verwacht dat een aankondiging minstens tot Thanksgiving [28 november] op zich laat wachten. Het is al wel duidelijk dat de rijders van 2019, Ed Jones en Spencer Pigot, niet zullen terugkeren bij het team.