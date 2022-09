Rast: DTM is niet leuk meer door onacceptabele manier van racen

Voor aanvang van het DTM-weekend op de Nürburgring had René Rast een achterstand van 10 punten op de kampioenschapsleider, maar de drievoudig kampioen kende een verre van vlekkeloos weekend. Op zaterdag pakte hij met de negende plek nog twee puntjes, maar in die race was de Duitser betrokken bij enkele touchés. Een dag later ging het van kwaad tot erger, want David Schumacher schakelde Rast uit door hem in de laatste bocht in het grind te tikken. Zodoende vertrekt Rast met een achterstand van 29 punten op nieuwe kampioenschapsleider Sheldon van der Linde uit de Eifel.

Na die uitvalbeurt in de tweede race ging Rast bij de pers helemaal los over het incident met Schumacher en de manier waarop er in de DTM geracet wordt door diverse coureurs. "In de chicane raakte hij mij voor het eerst, waardoor ik een slechte exit had. Daarna probeerde hij opnieuw om mij te passeren en raakte hij mij aan de achterkant, waardoor ik in het grind eindigde. Het is onacceptabel", luidt de duidelijke conclusie van Rast, die het op deze manier niet leuk meer vindt. "De manier waarop dit jaar in DTM wordt geracet is onacceptabel, ze rijden als een stel kleine kinderen. Ze hebben geen ervaring en het is gewoon niet leuk meer om te rijden. Ik vind dat sommigen van hen terug moeten naar de supportseries, daar ervaring moeten opdoen en dan terug moeten komen naar DTM, want op deze manier is de lol er van af."

Rast hoopt dat DTM-leiding ingrijpt

De DTM geldt als een GT3-kampioenschap waarin de coureurs de vrijheid krijgen om hard te racen. Rast is echter van mening dat het nu te ver doorslaat en rekent er stiekem dan ook op dat er ingegrepen en gestraft wordt. "Ik hoop erop ja. Niet alleen voor hem [Schumacher], maar voor vele andere coureurs. Je kan het geen racen meer noemen, het is simpelweg een gok. Sommigen geven je wel ruimte, anderen niet. Je kan niet meer zij aan zij door een bocht gaan, maar ze duwen je naar het gras, ze raken je achterkant en tikken je in de rondte. Het is een grote gok en daar moeten we absoluut iets tegen doen."

De kritiek van Rast, die vorige week werd aangekondigd als fabriekscoureur van BMW en McLaren Formule E-rijder, na afloop van de tweede race op de Nürburgring kwam niet uit de lucht vallen, want ook na de eerste race was hij kritisch op de manier waarop er in DTM geracet wordt. Dat is overigens iets wat hem al langere tijd opvalt, zo vertelde hij toen aan Motorsport.com. "Net als op de Norisring was de manier van racen best slecht. We zagen het al op de Norisring, waar het bijna leek alsof het botsauto's waren. Het is jammer, want we hebben de snelheid en een goede auto. We proberen uit de problemen te blijven, maar soms heb je de hele tijd pech en word je uit de race getikt."

Video: Schumacher tikt Rast uit tweede DTM-race op Nürburgring