Cassidy vervangt Albon tijdens DTM-finale op Norisring

Het oorspronkelijke plan was al dat Alexander Albon en Nick Cassidy de Ferrari 488 GT3 met AlphaTauri-livery dit DTM-seizoen zouden delen. De Britse Thai is ook actief als reservecoureur van Red Bull Racing en zou daarom de overlappende weekenden op de DTM- en F1-kalenders aan zich voorbij laten gaan. Tijdens de DTM-ronde op de Red Bull Ring, die in hetzelfde weekend als de Grand Prix van Nederland werd afgewerkt, stond Albon echter toch aan de start. Op dat moment deed hij nog mee in de strijd om de DTM-titel, nadat hij een van de races op de Nürburgring had gewonnen. Daarom gaf Red Bull hem toestemming om dat weekend gewoon te racen in de DTM.

Met alleen nog het slotweekend op de Norisring voor de boeg heeft Albon echter geen kans meer op de titel en dus is besloten om terug te grijpen naar de oorspronkelijke afspraken. De 25-jarige coureur – die volgend jaar bij Williams terugkeert in de Formule 1 – werkt komend weekend voor het F1-team van Red Bull en mist daardoor de races op het stratencircuit in Neurenberg. Zodoende komt er vroegtijdig een einde aan het DTM-avontuur van Albon. Het houdt ook in dat Cassidy voor het eerst dit seizoen aan de start van een DTM-race verschijnt.

Cassidy heeft dit seizoen niet stilgezeten, want hij debuteerde bij Envision Virgin Racing in de Formule E. Hij sloot het seizoen aldaar af als een van de beste debutanten met twee pole-positions en twee podiumplaatsen. De Nieuw-Zeelander is overigens niet onbekend met de GT3-bolides van Ferrari. Eerder nam hij in een bolide van de Italiaanse fabrikant deel aan enduranceraces als de 10 uur van Suzuka, terwijl hij in mei van dit jaar al testte met de AF Corse Ferrari tijdens de pre-season test van de DTM op de Lausitzring.

AF Corse strijdt op de Norisring overigens wel om de DTM-titel. Dat doet het team met Red Bull-talent Liam Lawson, die als kampioenschapsleider afreist naar Beieren. Hij verdedigt daar een voorsprong van 14 punten op Kelvin van der Linde.