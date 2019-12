Auer maakt met BMW comeback in DTM, Eriksson vertrekt

Het nieuws dat Auer naar BMW verkast komt een dag nadat Bruno Spengler zijn afscheid van de DTM aankondigde. De Canadees maakt na vijftien jaar de switch naar het IMSA-kampioenschap. Auer is voor de DTM geen onbekende. Hij was in 2018 nog actief in de klasse, maar moest zoeken naar een ander zitje toen toenmalig werkgever Mercedes de stekker uit het DTM-project trok.

Auer werkte daarna met ondersteuning van Red Bull een programma in Super Formula af, maar hij vertrok recent bij de energiedrankengigant. “Ik ben blij met mijn terugkeer naar de DTM”, verklaarde Auer. “Tijdens mijn carrière heb ik meerdere keren contact gehad met BMW Motorsport, maar deze keer paste het allemaal. Ik tel de dagen af tot ik voor de eerste keer in de auto mag stappen. Ik heb persoonlijk een grote stap gemaakt sinds ik in Japan gezeten heb. Het wordt nu weer belangrijk om snel m’n draai te vinden in de DTM. Daar maak ik me geen zorgen over.”

BMW Motorsport-baas Jens Marquardt noemt de komst van Auer een mooie aanwinst voor het merk uit Beieren. Hij bevestigde eveneens dat Marco Wittmann, Phillip Eng, Timo Glock en Sheldon van der Linde in 2020 voor het merk blijven rijden. Hoewel er door het vertrek van Spengler een plekje vrij was voor Auer, heeft ook Eriksson afscheid genomen van BMW. De getalenteerde Zweed stond in 2019 slechts twee keer op het podium en scoorde in negen van de achttien races punten.

Voor de plek van Eriksson heeft BMW meerdere kandidaten. Voormalig F1-coureur Robert Kubica staat op pole-position, BMW-fabrieksrijder Nick Yelloly wordt ook tot de kandidaten gerekend. Beide coureurs kwamen recent in actie tijdens de rookietest in Jerez.