Foto's: Kubica voelt BMW M4 DTM aan de tand

Kubica keerde afgelopen seizoen na een lange afwezigheid terug in de Formule 1 maar kon met de matige Williams geen potten breken. In 2020 hoopt de Pool een simulatorrol bij een F1-team te combineren met een racezitje in de DTM. In eerste instantie werd hij in verband gebracht met een deal met Audi-klantenteam WRT, maar zij kondigden eerder deze week Fabio Scherer en Ed Jones aan als coureurs voor 2020.

Bij BMW had hij nog de nodige goede contacten, gezien zijn samenwerking met het merk in de Formule 1-jaren 2006 tot 2009. De Beierse fabrikant bood Kubica een testkans aan. Met deze test hoopt hij zich te kunnen verzekeren van een plekje in de line-up voor volgend jaar.

Bekijk hieronder de foto's van de test: