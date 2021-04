KTM met steun van Red Bull op weg naar DTM?

Met Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes en sinds afgelopen week ook Lamborghini heeft de DTM al een bont gezelschap bij elkaar gebracht voor het aankomende seizoen. DTM-baas Gerhard Berger werkt achter de schermen hard aan de komst van nog meer fabrikanten, nu de klasse is overgestapt op de GT3-reglementen. Een toetreding van KTM zou gezien worden als een enorme coup van het populaire kampioenschap, dat de focus heeft verlegd van fabrikanten naar klantenteams. Het Oostenrijkse merk zette de nieuwe X-Bow GT2 afgelopen weekend voor het eerst in tijdens de GT2 European Series op Monza.

Onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total meldt dat het plan is om tijdens de thuisrace van KTM op de Red Bull Ring (3-5 september) een auto op de grid te brengen. De entree zou een grote stap zijn voor het merk, dat zich de laatste jaren naast de tweewielers ook meer en meer is gaan focussen op sportscars. Naar verluidt wordt de overstap naar de DTM gefinancierd door Red Bull. Het energiedrankenmerk is dit jaar al actief in de DTM met twee Ferrari’s 488 GT3: een voor Liam Lawson en eentje voor Alex Albon en Nick Cassidy. “We kennen elkaar, maar er is nog niets concreet”, liet KTM-bestuurslid Hubert Trunkenpolz in een statement weten over de kwestie. Eerder liet hij al doorschemeren dat het merk interesse heeft: “Als de auto goed presteert en we een redelijke homologatie krijgen, dan is de DTM een goed platform. Zeker als we een aantrekkelijke sponsor vinden om ons pakket te steunen: de DTM is niet gratis.”

Er zijn nog wel wat hordes die KTM moet overwinnen. De bolide zal aangepast moeten worden om mee te kunnen komen met de overige merken in de DTM. De huidige wagen was op Monza 3,5 seconden langzamer dan de polesitter in de GT World Challenge. Met een aantal aerodynamische aanpassingen om de bochtensnelheid te verbeteren zou het gat al voor een aanzienlijk deel gedicht moeten kunnen worden.

Het voornaamste probleem voor KTM is dat de verkoopcijfers die noodzakelijk zijn voor de homologatie van een GT3-wagen niet gehaald worden. De FIA schrijft voor dat fabrikanten minimaal 300 auto’s van dat type per jaar moeten verkopen. Hiermee willen ze voorkomen dat merken een prototype ontwikkelen dat speciaal bedoeld is voor de racerij. KTM Sportcar GmbH heeft sinds 2008 slechts 1.300 auto’s geproduceerd. De capaciteit in de fabriek maakt het mogelijk om per jaar slechts 100 wagens af te leveren. Dat probleem kan omzeild worden door KTM in te schrijven als wildcard en niet op te nemen in de kampioenschappen. Voor de langere termijn zal er echter een duurzame oplossing gevonden moeten worden, maar dat kan je wel over laten aan topman Gerhard Berger.

KTM X-Bow GT2 Foto: SRO