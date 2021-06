Het circuit van Monza vormde dit weekend het strijdtoneel voor het allereerste raceweekend van het vernieuwde DTM-kampioenschap, waar vanaf dit jaar gereden wordt met GT3-bolides. Zaterdag ging de overwinning naar DTM-debutant Liam Lawson, die met zijn Ferrari in Red Bull-kleuren een goede strategie wist te verzilveren. Voor de tweede race op zondag stond de Nieuw-Zeelander er opnieuw goed voor. De Red Bull-junior had vanaf de tweede startplek een goede start, maar een foutje in de eerste chicane zorgde ervoor dat polesitter Kelvin van der Linde alsnog de leiding vast kon houden met zijn Audi.

Lawson kreeg het daarna aan de stok met Nico Müller, die de Nieuw-Zeelander bij het ingaan van de tweede ronde wist te verschalken, maar vervolgens een slechte exit uit de eerste chicane had. Beide coureurs gingen vervolgens zij-aan-zij door de Curva Grande, waarna Müller in de tweede chicane aan het langste eind wist te trekken. Het gevecht tussen beide coureurs zorgde er echter voor dat Sheldon van der Linde kon aansluiten met de BMW. De jongere van de twee Van der Linde-broers gooide zijn auto bij het ingaan van de eerste Lesmo aan de binnenzijde, om daarmee brutaal de tweede plek over te nemen.

Vanaf dat moment kon Lawson – als gevolg van de 55 kilogram aan compensatiegewicht – het tempo vooraan niet meer bijbenen. De Nieuw-Zeelander kwam al snel onder druk te staan van Esteban Muth, waarna een lichte aanvaring in de tweede chicane resulteerde in een spin. De racewinnaar van zaterdag zakte daardoor ver terug, met een uiteindelijke veertiende plek als resultaat.

Terwijl Kelvin van der Linde vooraan de race domineerde ontstond er achter de Audi-coureur een fraai duel om de overige podiumplaatsen. De polesitter had daardoor na zeven rondes al een gat van vijf seconden weten te slaan, waarvan er na zijn pitstop nog vier over waren. Vanaf dat moment was er geen vuiltje aan de lucht meer voor de Zuid-Afrikaan, die zo op zijn 25ste verjaardag zijn allereerste overwinning in de DTM wist te pakken.

Audi 1-2

Op 3.7 seconden van Van der Linde maakte Nico Müller er een 1-2 van namens Audi. Lucas Auer pakte namens Mercedes de laatste podiumplek. De Oostenrijker startte de race als zevende, maar wist maximaal te profiteren van het besluit om zo vroeg mogelijk de pits in te duiken voor de verplichte bandenwissel.

Sheldon van der Linde was de grote verliezer van het strategische spelletje in de pits. De BMW-rijder eindigde daardoor naast het podium, maar wist ten koste van tweevoudig DTM-kampioen Marco Wittmann wel nog de vierde plek uit het vuur te slepen.

Achter de beide BMW-coureurs bracht Philip Ellis zijn Mercedes naar een zesde plek. Alexander Albon reed vanaf de twaalfde startplek opnieuw een goede inhaalrace, met een zevende plaats als gevolg. De Thai was daarmee de best geklasseerde Ferrari-coureur, voor de Audi van Mike Rockenfeller. Esteban Muth knokte zich naar de negende plaats. Maximilian Gotz maakte de top-tien compleet.

Na het openingsweekend op Monza gaat het DTM-seizoen over een ruime maand verder in Duitsland. De Lausitzring is op 24 en 25 juli het decor voor de tweede ronde van het kampioenschap. Kelvin van der Linde zal er na zijn overwinning als klassementsleider arriveren. De Zuid-Afrikaan leidt met 38 punten, gevolgd door Lawson (27 punten) en Müller (22 punten).

Uitslag DTM Monza - Race 2