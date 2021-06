Albon wil via DTM terug naar F1: "Dit is een compleet andere wereld"

Albon werkt dit weekend zijn eerste DTM-races af op een circuit waar hij vorig jaar nog als Formule 1-coureur actief was: Monza. Waar hij in september al hevig onder druk stond tijdens het F1-bezoekje aan Noord-Italië maakt Albon nu een zeer relaxte indruk in gesprek met de pers. Dat de tweevoudig podiumfinisher dit weekend rijdt, is trouwens al noemenswaardig. Bij clashes tussen de DTM en Formule 1 zou Nick Cassidy immers in zijn Ferrari stappen en zou Albon in de F1-paddock aanwezig zijn bij Verstappen en Sergio Perez. Doordat Cassidy Formule E-verplichtingen heeft, zit Juri Vips echter in de sim en is er een luchtbrug voor Albon.

Het maakt dat Albon 'gewoon' de ouverture voor zijn rekening kan nemen in de DTM-bolide gehuld in AlphaTauri-kleuren. "Veel van mijn F1-werk voor dit raceweekend is eerder deze week al verricht. Dat is nu allemaal naar de achtergrond verdreven, waardoor mijn focus volledig op goede resultaten hier ligt. Ik check wel steeds wat er in Frankrijk gebeurt, maar wil hier maximaliseren." Dat laatste wil Albon vooral doen omdat zijn toekomst niet in de DTM ligt. De Thai wil zo snel mogelijk terug naar de koningsklasse en zich derhalve in de kijker rijden bij Helmut Marko. De Super Formula was daar zeer geschikt voor geweest, maar door logistieke problemen die bij racen in Japan horen, is de DTM een betere manier om scherp te blijven.

Een compleet andere wereld

"Mijn ultieme doel is nog steeds om terug te keren in de Formule 1, ja", windt Albon er tegenover Motorsport.com Nederland geen doekjes op. Gevraagd of hij vanuit Red Bull concrete doelstellingen heeft meegekregen, luidt het antwoord: "Ik wil gewoon winnen. Ik wil de Red Bull-mannen graag laten zien wat ik kan in een DTM-auto, al maakt dat als ik heel eerlijk ben misschien niet veel verschil voor een F1-terugkeer. Maar goed, ik wil zelf gewoon winnen net als iedere coureur." Albon, die zijn eerste DTM-race zaterdag als vierde afsloot en teamgenoot Liam Lawson zag winnen, weet echter dat het geen sinecure zal worden.

"De stijl van racen is compleet anders dan wat ik gewend ben. Het is een immens verschil met wat ik vorig jaar heb gedaan", duidt hij op de omschakeling van de Formule 1 naar GT-auto's. Albon heeft voor 2021 nog nooit in zo'n bolide geracet. De Red Bull-protegé heeft na successen in de kartsport alleen maar seizoenen in single seaters afgewerkt. "Ik had voor dit seizoen nog maar zes dagen in een GT-auto gezeten en neem het op tegen coureurs die dit al jaren doen en duizenden ronden hebben gereden. Het voelt een beetje alsof ik nu in hun wereld stap. Dat is zeker niet makkelijk, het is niet zomaar een kwestie van instappen en snel gaan."

Alhoewel het nog steeds om hard gaan op vier wielen draait, noemt Albon het bijna een compleet andere sport. DTM-coureurs krijgen anno 2021 meer hulpmiddelen ter beschikking dan voorheen, al ziet de man met startnummer 23 dat niet meteen als een voordeel. "Je zou denken dat ABS en traction control het veel makkelijker maken voor een coureur, maar als je er niet mee opgegroeid bent in de single seaters, dan is het eerlijk gezegd moeilijker om mee te rijden. Je laat de elektronica nu dingen doen die je normaal met de linker- en rechtervoet zou doen. Dat is een heel andere techniek en vergt behoorlijk wat trucjes die ik nog moet leren."

Als reservecoureur leren van de ervaren Perez

Los hiervan is 'leren' zijn codewoord voor 2021. Albon wil in de vernieuwde DTM leren, maar ook zeer zeker achter de schermen van de Formule 1. Zo werkt hij veel in de simulator en probeert hij zoveel mogelijk mee te kijken met zijn opvolger Sergio Perez. "Ik zie vooral dat Sergio heel veel ervaring heeft. Natuurlijk reflecteer ik ook op bepaalde dingen van vorig jaar, dingen die ik had kunnen veranderen en die me zeker hadden geholpen", had Albon met de kennis van nu zaken anders gedaan. "Maar goed, het is lastig om daar iets over te zeggen. Ik moet eerst zorgen dat ik weer in een Formule 1-auto terechtkom om die verbeteringen te laten zien en mezelf bewijzen. Dat is en blijft in ieder geval het belangrijkste doel."