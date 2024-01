Vijf conclusies na de eerste week van de Dakar Rally 2024

Etappezeges niet nodig voor succes

Als een ding deze editie van de Dakar Rally als een paal boven water staat, is dat het winnen van een etappe niet heilig is. Een dagsucces is uiteraard mooi meegenomen, maar het grote doel is het klassement aanvoeren. Bij de auto's staat Carlos Sainz sr. aan de leiding in het algemene klassement, maar een etappezege staat nog niet achter zijn naam. In zes etappes is de Spanjaard twee keer tweede geworden en verder vrij constant in de top-tien te vinden. Alleen in de vijfde etappe liet de Audi-coureur het afweten, daarin werd hij slechts zestiende. Ook bij de motoren wordt de ranglijst aangevoerd door iemand zonder etappezege. Ricky Brabec heeft de hele Dakar een strak tempo en met een handvol tweede plaatsen is de Amerikaan in het slotstuk van de openingsweek voorbij gestoken aan Ross Branch.

Is het winnen van een Dakar-etappe funest voor je titelkansen? Nee, zeker niet. Sébastien Loeb staat na de eerste zes etappes op twee etappezeges en heeft met twintig minuten achterstand op Sainz sr. nog alle kansen. Bij de trucks is het juist dat met een etappezege de kansen groter zijn, want Martin Macik leidt daar de dans en heeft al twee dagsuccessen gescoord. Al geldt daar ook dat Janus van Kasteren met drie dagsuccessen niet de leider is. Het is simpelweg opvallend dat in de eerste week in twee grote klassementen de leider geen etappezege heeft geboekt.

Photo by: A.S.O. Carlos Sainz sr., zonder etappewinst toch leider in de Dakar

48-uursetappe brengt waarop men hoopte

De ASO was bij de bekendmaking van de etappes van de Dakar Rally duidelijk: de 48-uursetappe gaat de klassementen overhoop halen. In de praktijk blijkt dat het geen loze woorden waren. Het begon al in de openingsfase, waarin de toenmalig leider bij de auto's Yazeed Al-Rajhi over de kop vloog. Een inschattingsfout in de eerste vijftig kilometer zorgde voor het einde van zijn titeldroom. Later ging ook de Prodrive van Nasser Al-Attiyah stuk en lijkt het erop dat de regerend kampioen titelprolongatie kan vergeten.

Bij de motoren gebeurde er niet heel veel, maar vielen wel twee grote kanshebbers voor de eindzege af. Joan Barreda kwam met een kapotte motor te staan, terwijl Pablo Quintanilla in de eerste kilometers veel te veel benzine verbruikte. Ruim voor het tankgedeelte was de benzine op en strandde de Chileen. Gelukkig voor de 37-jarige staat sportiviteit bij de Dakar-deelnemers hoog in het vaandel, van een passerende concurrent kon de Honda-coureur wat benzine lenen en werd het tankpunt gehaald.

En wat te denken van de trucks. Janus Van Kasteren schoot uit de startblokken en ging met twintig minuten voorsprong de 48-uursetappe in, maar was in de lange special stage bijna drie uur ten opzichte van Macik. Een serieuze dreun voor Van Kasteren, die daarmee ook zelf inziet dat het prolongeren van de titel erg ver weg is.

Monsieur Dakar is nu écht een legende

Het is misschien te midden van al het Dakar-geweld een beetje ondergesneeuwd, maar Stéphane Peterhansel heeft zijn vijftigste (!) etappezege gepakt. In de tweede special stage versloeg de Fransman iedereen door vroeg een indrukwekkende tijd neer te zetten. Met de vijftigste etappezege is de Audi-coureur op gelijke hoogte gekomen met Ari Vatanen, die op hetzelfde aantal dagsuccessen staat.

Wat het verhaal van Peterhansel mooier maakt, is dat Vatanen alleen in een auto de snelste was. Peterhansel behaalde daarentegen zijn eerste successen op de motor. Op de tweewielers won de 58-jarige coureur zelfs zes keer de roemruchte rally, om in de auto dat acht keer te herhalen. Een eindzege zit er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet in, maar de bijnaam Monsieur Dakar past bij niemand beter dan bij Peterhansel.

Photo by: Audi Communications Motorsport Stéphane Peterhansel won zijn vijftigste etappezege en is nu gedeeld recordhouder

'Jonge honden' geven Toyota glans

Voor Toyota zijn de eerste twee etappe-zeges binnen. Lucas Moraes en de verrassend sterke Guillaume de Mevius slaagden erin om voor de Japanse fabrikant een dagsucces te scoren. Moraes debuteerde vorig jaar met een derde plaats in de slopende rally, wat toen een grote verrassing was. Deze Dakar wordt er wel serieus rekening met de 33-jarige coureur gehouden. In de derde etappe bleef de rijder net negen seconden voor op Mattias Ekström, maar dat mocht de pret niet drukken.

De Mevius is nog vier jaar jonger en is voor het eerst in de Toyota Hilux aan de start verschenen. Niemand had de Belg als kanshebber voor een etappezege opgeschreven, maar door een magistrale eerste etappe is het hem toch gelukt om een dagsucces te behalen. Met zijn kenmerkende snor haalde hij de medaille behorend bij een etappezege met een glimlach op. Een voorlopige vijfde plaats in het klassement is ook gewoon goed.

We moeten ook even stilstaan bij Seth Quintero. De Amerikaan is langzamerhand het uithangbord bij Toyota aan het worden, want met 21 jaar is de coureur iemand om in de gaten te houden. Bij de SSV's liet de Californiër al zien dat hij volwassen kan rijden, met twaalf etappezeges in 2022 noteerde de coureur de meeste dagsuccessen ooit in één Dakar. Ook de start van deze editie was goed. Een tweede plaats in de proloog werd opgevolgd met nog een tweetal top-tienklasseringen waarna de Hilux er mee ophield. Een nieuw differentieel kostte hem - naast reparatietijd - twintig uur tijdstraf, waardoor hij geen rol meer in het klassement gaat spelen. Jammer, want de Dakar heeft jonge honden altijd nodig.

Photo by: Red Bull Content Pool Seth Quintero, hét aanstormende talent

Niets is nog beslist

We eindigen met een dooddoener, maar desondanks niet minder waar: niets is nog beslist. Als de geschiedenis ons één ding leert, is dat om te winnen je eerst aan de finish moet komen. En zeker in de Dakar kun je binnen 24 uur van held naar schlemiel gaan. Vraag maar aan Al-Attiyah, die na een etappezege een dag later met een kapotte Prodrive strandde. Of vraag het aan Van Kasteren, die binnen een aantal uur zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong in het klassement zag verdampen. De tweede week gaat nog heel wat plottwists met zich meebrengen, met verrassende winnaars en dramatische uitvalbeurten. Wij kijken er naar uit!