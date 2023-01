Vick Versteijnen al na de eerste dag uit de Dakar Rally

De uitvalbeurt van de coureur uit Gilze is een forse tegenslag voor Team De Rooy. Van Kasteren was de uitgesproken kopman voor de formatie, maar Versteijnen had als snelle assistentie een grote rol moeten spelen in het succes van de kopman. Naast Van Kasteren zijn ook Martin en Mitchel van den Brink nog aanwezig bij Team De Rooy, al komen zij onder de vlag van Eurol Rallysport uit.

Versteijnen viel zondag vlak voor het eind van de eerste etappe stil met motorische problemen. Hij werd door de assistentie uit de proef gesleept waarna in het bivak pas gekeken kon worden of een reparatie mogelijk was. Dit bleek niet het geval en dus stond de vrachtwagen van Versteijnen maandagochtend bij het verlaten van het Sea Camp op de trailer.

Voor Versteijnen was het zijn zesde Dakar Rally. Vorig jaar keerde hij - ook toen al met veel problemen - terug in de Dakar Rally. Hij eindigde toen wel in de Dakar Rally. Van Kasteren verloor zondag ook al wat tijd op dagwinnaar Martin Macik. Hij kreeg in de slotfase een lekke band.

Bij Riwald Dakar was er goed nieuws. Pascal de Baar kan na de brand van zondag weer starten. De bedrading is hersteld en De Baar kan waar nodig assistentie verlenen aan kopman Gert Huzink. Hij kreeg voor het niet finishen van de proef wel een tijdstraf van dertig uur en rijdt niet meer mee in het reguliere klassement voor de trucks.

