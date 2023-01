Macik wint eerste etappe Dakar Rally, Van den Brink op podium

De omstandigheden waren lastig in de eerste etappe. Door de regenval van de afgelopen dagen was het parcours op sommige stukken behoorlijk compact. Toen de trucks eenmaal aan beurt waren, was de route grotendeels naar de gallemiezen gereden. Dat deerde Martin Macik echter niet. In 3 uur, 46 minuten en 35 seconden werkte hij de etappe af en pakte hij zijn tweede achtereenvolgende dagzege.

Ales Loprais verraste met de tweede plek. De coureur van Praga reed vrijwel de hele etappe achter de podiumplekken aan, maar deed goede zaken in het complexe laatste deel van de proef. Met 5.46 minuten achterstand deed hij ruim genoeg om de tweede plek te pakken. Die tweede plek leek even in handen te komen bij Gert Huzink. Hij noteerde na 277 kilometer de tweede tijd op 3.56 minuten van Macik, maar daarna ging het mis. Wat er precies scheelde, is nog niet duidelijk, maar Huzink kwam met een achterstand van 58 minuten aan de meet.

Mitchel van den Brink was opnieuw de beste Nederlander. Hij eindigde met een achterstand van 10.13 minuten op de derde plek en zat vol in de Tsjechische sandwich. Achter hem werd Jaroslav Valtr vierde, Martin Soltys eindigde op de vijfde plek.

Janus van Kasteren noteerde op het tweede tussenpunt nog de snelste tijd, maar verloor kort daarna acht minuten. Die achterstand liep in het vervolg op tot zestien minuten aan de finish. Van Kasteren werd zesde. Kees Koolen sloot aan op de zevende plek voor Ben van de Laar. Vaidotas Paskevicius uit Litouwen eindigde op de negende plaats. Teruhito Sugawara zette de chrono stop op 32 minuten achterstand van Macik. Hij werd tiende.

Problemen voor Van den Brink en De Baar

Het was al met al een zeer ongelukkig begin van de Dakar voor de Riwald-formatie. Gert Huzink kreeg in de slotfase problemen, maar vroeg in de rit ging het al mis voor Pascal de Baar. De tweede rijder van Riwald Dakar had al in de eerste twintig kilometer van de etappe te maken met een brandje achter in de bak, zo meldt het goed ingevoerde Rallymaniacs. Met de aanwezige blusapparatuur kreeg de crew het brandje snel onder controle, maar de truck liep behoorlijke schade op. De bemanning wacht op hulp en onderdelen in de hoop de schade te kunnen repareren. De Baar is via de openbare weg terug naar het bivak gegaan en ligt er hoogstwaarschijnlijk uit.

Martin van den Brink kreeg ook te maken met problemen. Na 133 kilometer in de proef noteerde hij nog de achtste tijd, maar kort daarna viel hij stil. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend, maar Van den Brink kon zijn weg wel vervolgen. Bij het volgende meetpunt na 168 kilometer kwam hij met een achterstand van 28 minuten door. Aan de finish was zijn achterstand 34.52 minuten.

