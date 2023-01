Nederlandse truckers likken wonden na eerste etappe Dakar Rally

De proloog van zaterdag was voorspel. Iedereen wist dat de Dakar Rally van 2023 zondag pas echt zou beginnen. En zo geschiedde. Al vroeg op de dag kwamen er berichten van de proef dat er Nederlanders met problemen stilstonden. Pascal de Baar bijvoorbeeld. Kort na de start van de proef begon het olielampje van de Renault-truck te branden en even verderop ging het helemaal mis: “Na 17 kilometer in de proef zag Marcin [Krüger, navigator] de vlammen al uit de zijkant slaan”, zegt De Baar. “We hebben vier brandblussers leeggespoten en daarmee konden we de vlammen net aan doven.”

Het team denkt dat er een olieslang losgeschoten is waardoor er olie op de turbo terecht kwam. Er was behoorlijk wat schade en de truck kon niet meer gestart worden. Eenmaal terug in het bivak zijn de monteurs begonnen met de herstelwerkzaamheden, maar er is geen garantie op succes. “Pas als de leidingen en kabels zijn gemaakt, weten we of de motor nog start”, zegt De Baar. “Als dat lukt, kunnen we starten. Weliswaar buiten competitie, maar dagsuccessen zijn dan nog wel mogelijk en we kunnen Gert [Huzink] bijstaan. Teleurstellend is het wel. Hier ben je het hele jaar mee bezig, met alles in topconditie krijgen voor deze wedstrijd en dan gebeurt na 17 kilometer zoiets.”

Huzink ging op zijn beurt voortvarend van start en noteerde na 277 kilometer zelfs de tweede tijd. “We hebben op een zeer hoog tempo gereden: op en soms iets over het randje, maar het paste allemaal net”, zegt hij. “We reden redelijk lang in het stof van Martin van den Brink en daarna in het stof van Ales Loprais, maar die tweede plaats leek binnen handbereik.” In de laatste negentig kilometer ging het ook voor de kopman van Riwald mis. “We kwamen terecht in een duinpan met rotsblokken. De lekke band en schade die we daardoor opliepen, hebben we kunnen repareren en we konden op eigen kracht weer uit de pan komen. We zijn rustig in het donker naar de finish gereden.”

Huzink verloor 58 minuten. Ook voor snelle assistentie Adwin Hoondert ging het mis. De routinier reed zijn eerste echter Dakar-proef in jaren en in de eerste duinen ging het mis. Hij ligt nog op zijn kant en wacht op assistentie.

Ook malheur bij Team De Rooy

Bij Eurol Rallysport, die dit jaar uitkomen met de Iveco’s van Team de Rooy, waren er gemengde gevoelens. Mitchel van den Brink kwam foutloos aan de meet met de derde plek in het dagklassement, het verging zijn vader Martin minder goed. Die verloor ruim een half uur. “In de eerste honderd kilometer bleek het automatische gaspedaal niet goed te functioneren. We hebben het systeem drie keer gereset om de storing eruit te halen, maar dat hielp niet. We hebben vervolgens besloten om te stoppen en de sensor van het gas vervangen. Dat kostte ongeveer twintig minuten. Daarna ging het uitstekend en ben ik tevreden met het resultaat.”

Janus van Kasteren kon het tijdverlies zondag beperken nadat hij halverwege wat problemen had. Hij kwam op zestien minuten achterstand van dagwinnaar en klassementsleider Macik aan de finish. Vick Versteijnen had grote problemen. Hij is naar verluidt met motorische problemen stilgevallen en is door een Duitse collega uit de proef gesleept. In de komende uren moet blijken of de Iveco-krachtbron weer gerepareerd kan worden.