De woensdag van de tweede week in de Dakar Rally is spectaculair verlopen. Het begon al met het nieuws dat Nasser Al-Attiyah definitief de handdoek in de ring heeft gegooid en de Dakar heeft verlaten. De dag zou ook zonder dat nieuws bijzonder worden, want de etappe zorgde voor genoeg spektakel. Al in het begin van de etappe was duidelijk dat de toppers in het klassement Carlos Sainz sr. en Sébastien Loeb niet de snelsten zouden zijn en dat er kansen lagen voor de concurrenten. Sainz verliest wel kostbare tijd op Loeb in het klassement: aan de streep was Loeb zeven minuten sneller dan de koploper in de tussenstand. Achter de twee titelkandidaten was er ruimte om voor het dagsucces te gaan. Met name de Toyota-rijders zagen hun kans schoon, met de razendsnelle Guerlain Chicherit die de dagwinst naar zich toetrok.

In het begin van de etappe leek het erop dat Sainz al veel tijd had verloren, maar door een niet werkende transponder was dat beeld wat vertekend. Het was juist Loeb die niet goed uit de startblokken schoot. Mattias Ekström was wel razendsnel onderweg en hield de concurrentie op grote achterstand. Denis Krotov was ook in het begin van de etappe een kanshebber, net als Eugenio Amos. Romain Dumas hield lange tijd de snelste tijden in handen. Chicherit hield zich in eerste instantie wat op de achtergrond, maar hield de top in de gaten.

Na ongeveer 250 kilometer kwam de eerste schok van de dag. De Audi van Carlos Sainz vertoonde kuren en de Spanjaard moest zijn wagen aan de kant zetten. Meer dan 21 minuten stond hij stil, na hulp van teamgenoten Ekström en Stéphane Peterhansel kon de vader van de Ferrari Formule 1-coureur zijn weg weer vervolgen. Loeb was ondertussen nog altijd niet razendsnel, maar liep wel met grote stappen in.

Sainz was nog geen vijf minuten onderweg of Loeb stond ook stil. De Fransman beperkte die tijd echter tot vijf minuten, waardoor er alsnog een voorsprong van ongeveer een kwartier op de borden stond. Nadat Loeb zijn Prodrive weer de sporen gaf liep Sainz iets in, waardoor de buit voor Loeb een minuut of zeven werd.

Dag voor Toyota

Waar er twee problemen hebben, profiteert de ander. Zo ook in de Dakar, want Toyota zag zijn kans schoon om de etappe naar zich toe te trekken. Chicherit hield het tempo het hoogst en won zo zijn eerste etappe van deze Dakar. Amos maakte eventjes de een-twee voor Toyota compleet, maar na een tijdstraf van vier minuten valt de Italiaan de top-drie uit. Brian Baragwanath was ondertussen langzaam maar zeker ook in het klassement aan het stijgen en trok zelfs de derde tijd naar zich toe en klimt juist weer een plekje na het wegvallen van Amos Daarmee brengt de Zuid-Afrikaan de beste klassering voor Century binnen. Benediktas Vanagas leefde ook op en werd op woensdag derde.

In het klassement is dus het gat een stukje kleiner geworden. Sainz heeft nog dertien minuten voorsprong op Loeb. Daarachter zijn de gaten gigantisch. Met nog twee dagen te gaan gaat het dus een strijd tussen Audi en Prodrive worden.

Top-tien auto's tiende etappe Dakar Rally 2024