Samenvatting van de indrukwekkende negende etappe Dakar Rally

Het klassement bij de motoren in de Dakar Rally zit ondanks het uitlopen van Ricky Brabec nog altijd meer dan dicht bij elkaar. De Amerikaan ligt zeven minuten voor op de Botswaan Ross Branch, terwijl etappewinnaar Adrien van Beveren ook binnen tien minuten staat. Laatstgenoemde coureur snoepte de dagoverwinning weg voor de neus van Brabec door de bonificatieseconden. Honda-coureur Brabec staat wel eerste in het klassement, maar heeft nog altijd geen etappezege achter zijn naam staan. José 'Nacho' Cornejo hield het tempo niet bij en verloor wat tijd, waardoor de Chileen langzamerhand de Dakar-titel uit zijn hoofd mag zetten.

Ook bij de auto's is er nog altijd niets beslist, al weet Sébastien Loeb dat twintig minuten goedmaken in nog drie etappes een nagenoeg onmogelijke uitdaging is. Carlos Sainz sr. is hard op weg naar zijn vijfde Dakar-titel, een enorm knappe prestatie. Opvallend is dat net als bij de motoren de koploper in het klassement nog zonder etappezege staat. Constant rijden blijkt dus het devies te zijn. Achter Sainz en Loeb is het gat naar nummer drie Lucas Moraes gigantisch. Meer dan een uur scheidt de Braziliaan van de eerste positie. In het dagklassement moet de naam van Mathieu Serradori genoemd worden, de Fransman reed met de Century naar een uitstekende derde tijd. Een knappe prestatie, want de Century is geen 4x4, waardoor op papier de auto minder sterk is dan de concurrenten.

Waar de strijd om de Touareg Trophy bij de motoren en de auto's nog spannend is, is bij de trucks alleen in een heel onwaarschijnlijk scenario Martin Macik niet de winnaar. De Tsjech deed met een tweede tijd in de negende etappe goede zaken en liep weer uit op de nummer twee Ales Loprais. Gert Huzink was echter de man van de dag. De Twent sloeg toe met een strakke etappe en noteerde zo voor het eerst een dagsucces voor een hybridetruck in de Dakar Rally. Janus van Kasteren en Mitchel van den Brink verloren tijd, waardoor de kans op een eindoverwinning voor een Nederlander bij de trucks een stuk kleiner is geworden. De Tsjechen staan nu eerste en tweede, voor een groep Nederlanders onder aanvoering van Van den Brink.