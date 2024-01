Het was voor de truckrijders in de Dakar Rally even wachten voordat de eerste etappe kon beginnen, want vanwege een ongeval met een toeschouwer werd de start bij de auto's - en daardoor ook voor de trucks - met een uur uitgesteld. Toen de vrachtwagens eenmaal in de woestijn reden, werd hun etappe om veiligheidsredenen ook een stuk ingekort. Mitchel van den Brink werd in de verkorte etappe nog zesde en spreekt over een geslaagde dag, ondanks dat de Harskamper al tegen een achterstand van tien minuten op etappewinnaar Janus van Kasteren kijkt. "We hebben ondanks die achterstand lekker gereden. Vooral in het eerste deel hadden we in het zand een goed tempo", vertelt de Gelderse coureur. "Het tweede deel bestond uit snelle paden met veel stenen. De proef deed denken aan de tweede etappe van vorig jaar."

In die beruchte tweede etappe van 2023 verloor de jongste Van den Brink veel tijd vanwege lekke banden, net als veel van zijn concurrenten. Om dat te voorkomen had de Harskamper een bepaalde tactiek uitgedacht. "We hebben daarvan geleerd en besloten om het tempo iets te verlagen om het risico op lekke banden te verminderen. Dat is gelukt en we zijn tevreden", vertelt de 21-jarige coureur, die als hij de Dakar wil winnen nog flink wat tijd moet terugpakken. Er had volgens de Iveco-man wel meer ingezeten als de deelnemers uit de andere klassen iets meer oog voor de truck hadden. "We hadden echt heel veel last van het stof. Dat kwam vooral omdat er vandaag een gemengde start was", vertelt de kritische rijder, die daarmee doelt op het feit dat zijn combinatie middenin het autoveld de woestijn in werd gestuurd. "Ondanks talloze pogingen om met toeteren en het gebruiken van de sentinel - het verplichte systeem tijdens de rally - de rijders voor ons te waarschuwen, bleef bijna iedereen gewoon doorrijden. Het lijkt wel of iedereen denkt dat ze de Dakar Rally kunnen winnen. Wij gaan daar zeker een melding van maken bij de organisatie."

Bij Mitchel verliep het dus zo goed als naar wens, maar vader Martin van den Brink had een minder goede dag. "In het eerste deel van de proef reden we al lek. In het tweede deel, op de paden met de stenen, kregen we nog een lekke band. Dat zorgde al snel voor een achterstand", vertelt een teleurgestelde rijder. "We kregen op honderd kilometer voor de finish te maken met een bout die uit de schokbreker - aan de rechtervoorkant - was gelopen. We moesten noodgedwongen het tempo ver laten zakken." Van den Brink sr. heeft na dag één al een achterstand van bijna een uur.