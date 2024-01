Dominante Van Kasteren pakt na proloog ook eerste etappe Dakar Rally

Door de uitgestelde start voor de auto's vanwege een ongeval met een fan moesten ook de deelnemers bij de trucks wachten totdat de eerste etappe van de Dakar Rally gestart kon worden. In eerste instantie stond er 405 kilometer op het programma, maar vanwege veiligheidsredenen besloot de organisatie ASO de etappe voor de trucks in te korten. Bij het punt dat ze 281 kilometer hadden bereikt werd de balans opgemaakt en Janus van Kasteren bleek daar de snelste te zijn, vlak voor Gert Huzink.

Vanaf het eerste meetpunt was duidelijk dat Van Kasteren de winning mood van vrijdag nog vast had, want daar was de coureur duidelijk al de betere. Ales Loprais startte als tweede en stond bij het eerste waypoint ook tweede, maar zag Pascal de Baar en Gert Huzink dichtbij staan. Ook Mitchel van den Brink kon P2 ruiken en zat er in eerste instantie goed bij. Bij het tweede meetpunt was Van Kasteren bijna uit zicht voor de concurrenten, de driestrijd daarachter was tussen Loprais, Huzink en De Baar in volle gang, want zij stonden binnen twintig seconden van elkaar. Richting het einde van de etappe sloeg Huzink echter zijn slag en versnelde met de Renault dusdanig, dat Loprais al snel een minuut moest toegeven en dat zelfs Van Kasteren weer iets genaderd werd. De Baar had ondertussen ergens een probleem met zijn Tatra, want hij verloor veel tijd en viel uit de top-vijf.

Voor het laatste meetpunt aan gebeurde er nog van alles. Zo was ineens Jaroslav Valtr weer in bij de beste drie te vinden, nadat hij een matige start meemaakte. De Tatra-coureur verbeterde zich zodanig dat hij de weer op het podium terecht kwam. Loprais en de jongste Van den Brink vielen nog achter de Tsjech. Van den Brink zag zelfs Vaidotas Paskevicius hem passeren, waardoor P6 na dag een ongetwijfeld als een teleurstelling voelt Huzink verloor uiteindelijk nog een hap tijd ten opzichte van Van Kasteren, waardoor de rijder uit Veldhoven maar liefst vier minuten voorsprong wist te bemachtigen. De Brabander laat er geen misverstand over bestaan dat het doel het winnen van de Touareg Trophy is.

Top-tien eerste etappe trucks Dakar Rally 2024