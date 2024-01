Met een grote glimlach kwam Mitchel van den Brink over de finish van de achtste etappe van de Dakar Rally. De Harskamper wist dat de kans groot was dat hij de etappe ging winnen als hij voor Martin Macik zou finishen. Dat bleek inderdaad zo te zijn, dus er was een bescheiden feestje in de cockpit van de Eurol Rallysport-truck. Aan de finish bleef de Gelderse coureur nuchter. "Nou, ik denk dat dit hem is", vertelt de rijder met een kleine glimlach.

In de terugblik op de tweede Dakar-etappezege uit zijn carrière laat de 22-jarige coureur weten dat vanaf de eerste meters het er goed voor stond. "We zijn sterk begonnen vanochtend. In de duinen zijn we Macik gepasseerd. We hebben daar een voorsprong opgebouwd." Een blik op de tijdenlijsten tijdens het verbindingsgebied liet zien dat hij inderdaad voor lag, maar dat er nog geen groot gat geslagen was. "Bij de neutralisatie zagen we dat we een kleine voorsprong op Macik en [Ales] Loprais hadden. We besloten om in het tweede deel verstandig te blijven." Die tactiek betaalde zich uit. "We wilden natuurlijk wel winnen, maar geen risico's nemen", aldus een blije Iveco-coureur. Ondanks het voorzichtigere rijden, bleek aan de finish dat de truck het wel zwaar had. "We hebben echt doorgereden, want de remmen waren goed warm."

De blijdschap is extra groot, omdat onderweg Van den Brink met navigator Moises Torrallardona en monteur Jarno van de Pol goed samenwerkte. "We zijn heel blij met dit resultaat. Vooral de manier waarop stemt tot tevredenheid. We hebben uitstekend samengewerkt in de cabine", looft de coureur. "Moi heeft foutloos genavigeerd en Jarno anticipeerde perfect op de situatie in de duinen. We hebben eigenlijk foutloos gereden. Het was een steady dag met een hoog tempo. Mooi dat het genoeg was voor de winst in de etappe. We kijken uit naar de komende dagen."

Van den Brink is na dit succes achter Macik de nummer twee in het klassement. Loprais zit de Nederlander op de hielen en staat minder dan twee minuten achter. De koppositie is met bijna twee uur achterstand wel uit zicht, al wil Van den Brink daar niets van weten: "We geven nooit op zo lang er wat mogelijk is. In deze sport is alles mogelijk."