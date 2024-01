De tweede week van de Dakar Rally is voor Mitchel van den Brink goed gestart. De Eurol Rallysport-coureur eindigde op zondag als tweede en was op maandag tijdens de achtste etappe nog een stukje beter. Al in de eerste kilometers liet de 21-jarige Harskamper zien dat dit zijn dag was en met snelle tijden hield hij nummer twee Martin Macik achter zich. De Tsjech bleef wel in het spoor van Van den Brink en kwam met iets meer dan anderhalve minuut achterstand over de streep. Janus van Kasteren is nog onderweg en verspeelt iets tijd, maar houdt de schade beperkt.

Grote delen van de etappe waren Van den Brink, Macik en Ales Loprais in gevecht verwikkeld om de snelste tijden. Van den Brink haalde op het parcours de als eerste gestarte Macik al vroeg in en hield hem achter zich. Ook zag hij het gat met Loprais iets groeien en tot het verbindingsgedeelte tussen de eerste en de tweede getimede zone was de strijd enorm spannend. Janus van Kasteren kon de snelle mannen niet bijhouden, de titelverdediger zag zienderogen de top drie uit het klassement verdwijnen. Wel herstelde de Brabander na een paar zware dagen met een vierde tijd. Aan de streep was de De Rooy-coureur driekwart minuut te langzamer dan Loprais. Hiermee is het podium nog enigszins in zicht en is een top vier klassering zo goed als zeker in de pocket.

Nadat de coureurs de oversteek naar het tweede gedeelte hadden gemaakt bleef het voorin spannend. Macik had de tactiek om in het spoor van Van den Brink te rijden en kon met een enorme voorsprong op de Nederlander ook wel wat tijdverlies lijden. Loprais hield de twee voorsten goed bij, maar na een fout vlak voor het meetpunt op iets meer dan twintig kilometer voor het einde zag de enige Praga-coureur in het veld de mogelijkheid voor een dagzege verdwijnen. Ook sijpelde de voorsprong op Van den Brink weg, waardoor P2 in het klassement niet meer voor hem is.

Achter de topcoureurs is Vick Versteijnen met Pascal de Baar in gevecht voor de vijfde plek. De Baar begon voortvarend aan het duel, maar zag aan het einde van de etappe dat Versteijnen hem net te snel af was. Gert Huzink riep na de 48-uursetappe dat er nog dagwinsten voor hem aankwamen, maar daarin slaagt de Twent voorlopig niet in. Ook in de maandagse etappe was de concurrentie simpelweg te snel. Onderweg staat er nu een virtuele zesde tijd achter zijn naam. De enige Renault in het veld kon na een goed slotstuk ook nog voorbij de Tatra van De Baar komen

In het klassement heeft Macik de touwtjes heel stevig in handen. Loprais is door het tijdverlies de tweede plek kwijtgeraakt aan Van den Brink. Het is in de top drie nu Tsjechië-Nederland-Tsjechië. Van Kasteren moet het naar alle waarschijnlijkheid deze Dakar-editie met een vierde plek doen, wat voor hem ongetwijfeld een hard gelag is.

Top-tien trucks achtste etappe Dakar Rally 2024