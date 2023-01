Van Kasteren kwam donderdag vast te staan in een duinpan en zag zijn voorsprong van 22 minuten verdampen. Bij het ingaan van de twaalfde etappe was er nog maar een minuut over van de marge die de De Rooy-rijder in eerdere dagen opgebouwd had. Van den Brink rook zijn kans om voor de eindzege te gaan in de Dakar Rally, maar kreeg vrijdag in de relatief korte twaalfde het deksel op de neus.

Vanaf het begin voerde Van Kasteren het tempo op. Hij noteerde bij de vier GPS-punten de snelste tijd en kwam na 2 uur, 30 minuten en 38 seconden aan de finish. Martin Macik kon nog aardig in het spoor blijven, maar Van den Brink ging in de fout. Na 140 kilometer stond hij met nog onbekende problemen een tijdje stil. Zijn achterstand liep tussen kilometer 128 en 156 op tot 27.43 minuten. Ook Macik kwam daarna in het laatste deel van de proef in de problemen waardoor Van den Brink weer aan de Tsjech voorbijging.

Zo kon Van Kasteren aan de finish rustig afwachten welke marge hij ten opzichte van zijn grootste concurrenten had opgebouwd. Dat liep flink op. Van den Brink kwam aan de finish met 31.51 minuten achterstand, Macik verloor in het laatste deel maar liefst 32.21 minuten.

Mitchel van den Brink kon na zijn pechdag in de elfde etappe de jacht weer openen, maar zat ver achter zijn beide kopmannen. Hij mengde zich eerst nog in de strijd om de dagzege, maar ook hij kwam stil te staan en verloor meer dan een kwartier bij het derde tussenpunt. Van den Brink junior finishte wel als tweede met een achterstand van 18.38 minuten op Van Kasteren. Ben van de Laar bereikte de finish op de vijfde plek, net achter Macik. Hij eindigde op 42.22 minuten. Richard de Groot eindigde achter de Italiaan Bellina op de zevende plek. Gerrit Zuurmond werd achtste, Adwin Hoondert eindigde als tiende.

Pascal de Baar kon zijn veelbelovende resultaten uit de eerdere proeven geen gevolg geven. Hij stond vrijdagochtend op de verbinding al stil nadat er in het marathonbivak een waterlek ontdekt werd. De Baar besloot niets te riskeren en ging over de weg terug naar het bivak van Shaybah. De Riwald-coureur krijgt daar waarschijnlijk weer een forse tijdstraf voor, maar hij deed in het algemeen klassement toch al niet meer mee.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 12 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy 2u30m38s 2 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.18.38 3 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.31.51 4 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology +00.32.21 5 Ben van de Laar / Dolf Huijgens / Jan van de Laar #512 - Fried van de Laar Racing +00.42.22