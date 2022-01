Hoe Petrucci zijn MotoGP-ervaring in de Dakar Rally gebruikte

Danilo Petrucci haalde in zijn eerste Dakar Rally de finish, al moest hij zich uit de tweede proef laten evacueren toen een koppeling van de brandstofpomp de geest gaf en hij niet van tank kon wisselen. Petrucci herpakte zich met een overwinning in de vijfde etappe nadat hij ook al eens op het podium had gestaan in een etappe. In het rijden lijken er weinig zaken te zijn die overeenkomen tussen de MotoGP en het rallyrijden, maar toch zette Petrucci zijn ervaring wel degelijk in.

“Wat betreft het rijden heb ik al mijn ervaring en talent gebruikt om de machine zo goed mogelijk te maken, al wist ik op bepaalde momenten natuurlijk niet wat ik kon verwachten”, vertelde Petrucci in een exclusief interview met Motorsport.com. “Ik besloot om een motor te maken die veilig te rijden was op de snelle stukken, daar heb ik veel aan gewerkt. Maar qua MotoGP-ervaring heb ik veel gehad aan het balanceren van mijn gewicht en hoe ik het gewicht op de motor kan verdelen. Ik was fysiek goed voorbereid, ondanks mijn gebroken enkel. Ik was in staat het ritme zo’n vier uur vast te houden, al kun je in die tijd niet altijd voluit gaan omdat je niet weet wat er na de volgende bocht komt. Je moet altijd met een zeker marge rijden. Maar op zich kon ik het tempo wel drie of vier uur vasthouden in plaats van 45 minuten [in de MotoGP]. Het navigeren was een heel ander verhaal, daar moet ik aan werken als ik een hele Dakar competitief wil zijn.”

Het leven in het Dakar-bivak is echter heel anders dan wat de coureur gewend was van de wegracerij. “Er zijn wel wat gelijkenissen, maar over het algemeen zijn het twee totaal verschillende werelden. In de MotoGP-paddock heb je meer glamour met grote trucks, hospitality en veel vrouwen. Aan de andere kant zie je daar de motoren niet. In het Dakar-bivak kun je de nieuwe Audi bijna aanraken, je ziet legendes als Carlos Sainz en Stephane Peterhansel gewoon werken. Ik heb de Prodrive-auto van Nani Roma en Sebastien Loeb gewoon live op Instagram laten zien, ik heb erin gezeten en alles laten zien. Je kunt veel mensen ontmoeten, het is een heel vriendelijke en avontuurlijke omgeving. Ik voel me in beiden thuis trouwens. Ik heb echt veel vrienden in de MotoGP-paddock en nu ook in het bivak.”

Geen geheimzinnigheid

Dat Petrucci veel vrienden heeft in de MotoGP-paddock bleek uit de reacties na zijn etappezege in de vijfde rit van de Dakar Rally. “Dat was prachtig. Ik heb met alle MotoGP-rijders een heel goede band en ook met andere mensen in de MotoGP-paddock. Ik heb van iedereen een bericht gekregen, ook van [MotoGP-baas] Carmelo Ezpeleta en heel veel andere mensen achter de schermen”, vervolgde Petrucci, die via livesessies op zijn Instagram ook veel openheid van zaken gaf. “Veel mensen stuurden me een bericht of ze keken naar Instagram Live. Dat was omdat ik mijn ervaring in de Dakar wilde delen, zeker ook omdat je ten opzichte van de MotoGP veel meer kunt delen. Er waren geen beperkingen. Ik kon met iedereen over alles praten. Eerst was het omdat mensen wilden weten hoe het met mij was. Maar het werd bijna onmogelijk om overal op te reageren. Het is prachtig dat mensen door mij de Dakar Rally zijn gaan volgen. Dat had ik ook niet verwacht. En het was heel mooi dat mijn oud-collega’s me zo steunden. En in Italië? Daar is iedereen nu een expert in de Dakar Rally.”

Petrucci had graag een volledig rallyprogramma voor KTM willen afwerken, maar dat lijkt een gepasseerd station nadat er al voor de start van de Dakar een geschil was met de Oostenrijkse fabrikant. Petrucci zal zijn pijlen nu richten op MotoAmerica, waar hij voor Ducati zal rijden.