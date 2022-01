Ervaring en helikopter helpen Coronel aan P19: “Lekker om zo te beginnen”

De 44ste editie van de Dakar Rally ging zaterdag al van start met een korte proloog, maar de eerste serieuze beproeving stond zondag op het programma. In een 333 kilometer lange klassementsproef rondom Ha’il werd het materieel en de navigatie flink op de proef gesteld. Bij de auto’s werd het een rampzalige dag voor het team van Audi, terwijl ook Bernhard ten Brinke in de Toyota twee uur tijdverlies aan zijn broek kreeg. Beste Nederlander in het autoklassement was aan het einde van de dag Tim Coronel, die samen met tweelingbroer Tom een keurige negentiende tijd klokte. Met de blauwe Century Buggy bleven de broers binnen het uur van etappewinnaar Nasser Al-Attiyah.

Het venijn van de eerste etappe zat hem in de staart. Op 270 kilometer in de wedstrijdproef ging de één na de ander namelijk de fout in. Ook Tim en Tom Coronel moesten er eventjes zoeken. “We zaten te ver naar rechts”, vertelt Tom, die de rol van navigator heeft. “We zagen links een helikopter staan, een kilometer verderop. Dat klopt niet, want de helikopters staan eigenlijk altijd dicht langs het parcours. We zijn er heen gereden en daar bleek dat het waypoint dat we moesten hebben, en waar iedereen naar op zoek was, drie kilometer terug lag. Dus we zijn een stukje terug gereden en toen hadden we het zo gevonden. Die helikopter was onze mazzel.”

"De snelheid komt vanzelf wel"

Met de tijd van de proloog erbij opgeteld hebben Tim en Tom Coronel nu een uur en 48 seconden achterstand op leider Al-Attiyah, wat ze ook in het klassement een negentiende plek oplevert: “Het is echt lekker om zo te kunnen beginnen”, vervolgt Coronel, die aangeeft dat het wel nog iets harder kan: “We zijn nog niet zo snel, maar dat geeft niet. Op ervaring hebben we dit voor elkaar gebokst, en de snelheid komt vanzelf wel. Tim is het tempo aan het zoeken en dat gaat steeds beter. We hebben de auto in de houdgreep. De Century doet het fantastisch. Geen piepje, geen kraakje, hij doet wat we willen.”

Morgen kunnen de gebroeders weer aan de bak. Dan staat een klassementsproef van 338 kilometer op het programma. De tweede etappe zou aanvankelijk het eerste deel van de marathonetappe vormen, maar die gaat vanwege hevige regenval in Al Artawiyah niet door.