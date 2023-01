Van Loon ging zaterdag in de proloog over de kop en kreeg zondag in de eerste etappe een tijdstraf van 32 minuten voor het missen van een waypoint. Maandag ging het een stuk beter. Bij het derde meetpunt kwam Van Loon aan de leiding en die positie stond hij pas bij de finish weer af. In de laatste veertig kilometer wisselde Van Loon nog een lekke band, zonder dat euvel was hij ruimschoots voor dagwinnaar Nasser Al-Attiyah geëindigd.

“Ik had echt niet het gevoel dat het zo goed ging,” vertelt Van Loon na afloop. “We hebben de hele dag in het stof gereden, dertig auto’s en buggy’s ingehaald. Door het stof miste ik een afslag en daar hebben we een minuut of drie mee verloren. Veertig kilometer voor de finish hadden we een leeglopende band, die hebben we gewisseld. Wij dachten dat we helemaal niet meededen en dan staan er aan de finish gewoon tien cameraploegen op je te wachten in het bivak. Missen we dus net de dagzege, hoe gek kan het lopen in deze sport.” Het is een groot contrast met de voorgaande dagen, vindt Van Loon. “Het voelt echt alsof ik van zero naar hero ben gegaan. Dit hadden we totaal niet verwacht. Zo zie je maar dat er in de cross-country gekke dingen kunnen gebeuren.”

Overdrive Racing is overigens nog bezig met een protest tegen de 32 minuten tijdstraf van zondag. Dat heeft te maken met de validatie van een waypoint op een van de navigatie-tablets die in de auto bevestigd zit. Van Loon en navigator Sébastien Delaunay hebben het waypoint op de ene tablet wel geactiveerd, maar op de andere niet. “Het team is er druk mee bezig dat recht te trekken. Vandaag winnen we bijna de etappe. In het algemeen klassement komen we terug naar de dertiende positie. Ik hoop dat het Overdrive Racing lukt om de tijd terug te krijgen van gisteren, want dan staan we gewoon in de top drie. Maar we moeten ons koppie erbij houden, het was een hele moeilijke en zware proef en een fout zit in een klein hoekje.”

Van Loon staat dertiende in het klassement met een achterstand van 46.52 minuten op Sainz.

Al-Attiyah: "Het gaat tussen mij en Sainz"

De dagoverwinning ging naar Nasser Al-Attiyah. De titelverdediger was in de eerste serieuze etappe op zondag niet foutloos, maar kwam in de moeilijke tweede etappe goed voor de dag. In de 431 kilometer lange proef maakte de Toyota-kopman vijf minuten goed op Sainz. “Gisteren hebben we veel kleine foutjes gemaakt en verloren we zes minuten, vandaag probeerden we die tijd terug te pakken”, aldus Al-Attiyah. “We zijn tevreden, ook omdat we nog een lekke band hadden. Het was een erg lastige en moeilijke etappe, maar ik ben tevreden.” In het klassement zag Al-Attiyah dat enkele belangrijke kandidaten veel tijd verloren hebben. Stéphane Peterhansel en Mattias Ekström gaven bijna een half uur prijs, Sébastien Loeb kwam na verschillende lekke banden met schade aan de finish en verloor bijna anderhalf uur. “Het lijkt erop dat het tussen mij en Carlos Sainz zal gaan, maar de rally duurt nog heel lang.”

