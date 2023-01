Erik van Loon grijpt nipt naast zege in tweede etappe Dakar Rally

Van Loon begon op zijn zachtst gezegd tegenvallend aan de Dakar Rally. In de proloog sloeg hij over de kop, zondag kreeg hij een forse tijdstraf van 32 minuten na een gemist waypoint. Van Loon begon maandagochtend daardoor als 33ste aan de tweede proef, maar dat deerde hem allerminst. Al bij het eerste tussenpunt had hij verschillende tegenstanders fysiek ingehaald en noteerde hij de snelste tijd. In het vervolg van de proef kwam hij aan de leiding.

Na 150 kilometer noteerde Van Loon de snelste tijd. In het tweede deel van de etappe bouwde hij zijn voorsprong juist verder uit tot maximaal zes minuten op Nasser Al-Attiyah. Daarna werd het spannend. Bij het laatste meetpunt na 386 kilometer gaf Van Loon juist weer wat tijd toe op de titelverdediger. Al-Attiyah stond op 1.34 minuut van Van Loon waarna de beslissing in de slotkilometers viel. In de laatste kilometers ging Al-Attiyah nog harder dan de Nederlander. Aan de finish was het verschil minimaal: veertien seconden in het voordeel van de Qatari.

Van Loon eindigde op de tweede plek voor Carlos Sainz, El Matador verloor zo’n vijf minuten op de Nederlander. Sainz blijft wel leider in het algemeen klassement. Mathieu Serradori werd vierde, maar volgde al op meer dan elf minuten. Giniel de Villiers maakte de top-vijf compleet, de Zuid-Afrikaanse routinier gaf 13.12 minuten prijs op Al-Attiyah. Simon Vitse bracht zijn Optimus Evo op de zesde plek aan de finish, net voor Martin Prokop en Brian Baragwanath. Luca Moraes en Yazeed Al-Rajhi maakten de top-tien compleet.

Tim en Tom Coronel deden het in de etappe van maandag ook naar behoren. De broers schoven gedurende de etappe verder naar voren en haalden de finish op de 24ste plaats. Ze gaven op dagwinnaar Al-Attiyah 41.35 minuten toe.

Loeb in de problemen

Een aantal fabrieksrijders van Audi en BRX kwam maandag flink in de problemen. Monsieur Dakar Stéphane Peterhansel kwam op ruime achterstand binnen. Hij verloor 32 minuten op Al-Attiyah terwijl Mattias Ekström 37 minuten prijsgaf op de Toyota-coureur.

Sébastien Loeb werd de grote verliezer van de tweede etappe. Hij stond na 278 kilometer bijna een uur stil. Hij had op dat moment al een forse achterstand van zo’n twintig minuten. De WRC-legende kon weliswaar zijn weg vervolgen, maar een klassement kan hij voorlopig wel vergeten. Hij kwam binnen met een achterstand van 1 uur en 26 minuten.

Zijn teamgenoot Orlando Terranova leverde ook ruim een uur in op de dagwinnaar. Guerlain Chicherit had na 99 kilometer al zijn reservebanden al opgebruikt. De Fransman moest daarna wachten op assistentie. Hij heeft zijn weg kunnen vervolgen, maar wel met een forse achterstand van meer dan drie uur.

Ook voor de Nederlandse debutant Ronald van Loon lijkt de Dakar Rally voorbij. Van Loon viel na zo’n zestig kilometer stil met technische problemen. De reactiestang kwam los waardoor de complete achteras onder de wagen brak. Van Loon wacht op assistentie en hoopt zijn weg nog te kunnen vervolgen.

