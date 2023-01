De proloog in de Dakar Rally was voor coureurs bedoeld om een goede startplek te vinden voor de eerste echte etappe van zondag. Van Loon had zijn ogen gericht op de top-tien, maar was iets te gretig en kwam naast het parcours terecht. De routinier maakte een koprol en werd door omstanders weer op de wielen gezet. De schade aan de wagen bleef beperkt, maar het tijdverlies liep op tot ruim zes minuten. Aan de finish bleek dat enkel het bodywork van de Overdrive Toyota beschadigd was.

“Het is de eerste rijdersfout in ruim twee jaar tijd,” zegt Van Loon. “Heel erg zuur dat we net dat foutje maken in de proloog, waar iedere seconde telt. Ik verwacht dat we morgen achter de toppers mogen starten, dus wat dat betreft valt het mee. Hopelijk is dit de enige fout die ik maak deze rally, het kan nu alleen maar beter gaan. De auto heeft enkel wat cosmetische schade en ik moet even langs fysio, verder is er niets aan de hand. Op naar morgen.”

In het klassement werd Van Loon op de 62ste plek geklasseerd met een achterstand van 6.47 minuten op dagwinnaar Mattias Ekström. Van Loon verwacht dat hij voor de etappe van zondag direct een joker kan inzetten om als elite-rijder naar voren geplaatst te worden. De organisatie heeft dat op dit moment echter nog niet bevestigd.