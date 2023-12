Dacia slaat volgende Dakar-slag: Ook Al-Attiyah stapt over

Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat Dacia met volle kracht aan haar Dakar-avontuur wil beginnen in 2025. Eerder werden al topcoureur Sébastien Loeb aangetrokken en de ervaren Cristina Gutiérrez werd door de Roemeense fabrikant gepresenteerd, maar als klap op de vuurpijl komt vijfvoudig winnaar van de beroemde en loodzware rally Nasser Al-Attiyah ook voor de editie van 2025 naar het team toe. Een heus sterrenensemble verschijnt daarmee aan de start, waarmee de ambities van het merk ook duidelijk worden.

Een aantal maanden geleden werd door Dacia bekendgemaakt dat zij de stap gingen zetten om over anderhalf jaar mee te doen aan de Dakar. Het aantrekken van de grote namen laat ook duidelijk de ambities van het dochterbedrijf van Renault zien, want met het kaliber coureurs waarmee ze de strijd aangaan lijkt alles behalve de winst een teleurstelling te zijn. De overstap van Al-Attiyah naar Dacia is overigens wel opmerkelijk te noemen. De 52-jarige coureur maakte een paar maanden geleden nog maar bekend dat hij na zeven jaar Toyota daar de deur achter zich dicht trok om komende editie namens Prodrive een gooi te doen naar zijn zevende overwinning van de Dakar. Een jaar later moet de rijder dus weer aan een nieuw team wennen, maar gezien zijn verleden hoeft dat geen probleem te zijn. Ook is de stap logisch, want Prodrive en Dacia slaan vanaf 2025 hun handen ineen in de Dakar. De Qatari won al namens drie verschillende merken. Na de komende editie gaat Al-Attiyah samen met zijn co-coureur Mathieu Baumel direct aan de slag om een zo sterk mogelijke auto klaar te hebben wanneer de Dakar in 2025 losbarst.

Dacia wil naast winnen in de resultaten, ook een voorloper zijn op het gebied van groene brandstoffen. "Het gaat niet alleen om elektrificatie van, maar ook om brandstoffen met lage emissie", vertelde Dacia-directeur Denis Le Vot bij de onthulling van de Dakar-plannen. "Een andere reden is het karakter van de race. De Dakar past bij het DNA van Dacia en vice versa. De race is een avontuur voor mens, geest en machine en ook Dacia is een avontuur. We gaan dingen doen die men niet verwacht en ons eigen pad bewandelen. Dat past binnen die drie pijlers van Dacia."