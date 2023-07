Dacia neemt vanaf 2025 met Loeb deel aan de Dakar Rally

Dacia, onderdeel van de Renault Group, maakte in een virtuele presentatie bekend dat zij in 2025 gaan debuteren in de Dakar Rally. Het Roemeense bedrijf werkt in de voorbereiding samen met Aramco, een Saoedisch oliebedrijf, met als doel om met duurzame brandstoffen aan de start staan.

Denis Le Vot, de directeur van Dacia, vertelt dat de de loodzware rally als evenement uitstekend bij Dacia past. "De Dakar Rally is een evenement wat zowel voor mens, machine als sportief een enorme uitdaging is. Wij willen deze drie factoren bij elkaar laten komen in onze deelname."

Le Vot ziet ook voor het ontwikkelen van de personenauto's kansen. "De Dakar Rally is niet alleen gericht op de rally zelf, maar het is een laboratorium voor de duurzame motoren. We houden ons niet alleen bezig met het elektrisch rijden, maar ook de hybride-technologie met gebruik van brandstof met lage emissies willen we verder ontwikkelen. Door de samenwerking met Aramco kan dat." Het doel van Dacia is om in 2024 de auto te presenteren.

Met het vastleggen van Cristina Gutierrez en Sebastien Loeb komen er twee voormalig teamgenoten bij het team binnen. De coureurs werkten samen bij het Extreme E-team van Lewis Hamilton, waarmee ze in 2022 het kampioenschap wonnen. Gutierrez wordt met deze stap de eerste vrouwelijke fabriekscoureur in de Dakar. De 31-jarige Spaanse coureur laat weten erg uit te kijken naar de kansen die ze krijgt bij de fabrikant. "Dit is een droom die uitkomt. Ik zal mijn uiterste best doen om het best mogelijke resultaat te boeken met Dacia."

Voor Loeb zijn er veel veranderingen. De Franse coureur verlaat het Bahrain Raid Extreme E-team en het Dakar-team Hunter Prodrive. De 49-jarige coureur gaat zich bij Dacia volledig focussen op de Dakar. De negenvoudig WRC-kampioen is blij met de kans en spreekt zijn hoge ambities uit. "Ik heb een paar keer het podium gehaald, maar nog nooit de Dakar gewonnen. Ik hoop dat we voor de winst kunnen gaan. Dacia maakt er als autofabrikant er een echt project van. Ik geloof dat we mooie dingen kunnen bereiken." Loeb werd dit jaar nog tweede in de bekende rally.