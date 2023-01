Coronel na eerste Dakar-rit: “Gelijk voor de leeuwen gegooid”

Na de korte proloog van zaterdag was het zondag tijd voor het echte werk in de Dakar Rally. Door regenval in de voorgaande dagen was het zand in de 368 kilometer lange proef vettig geworden. Het rijden was zwaar met de Century CR6-buggy. Aan de finish noteerden de broers Coronel een keurige dertigste tijd op 34 minuten van etappewinnaar Carlos Sainz.

“Het was best een heftige eerste etappe”, vond Tom. “Door de regen was het zand heel compact geworden. Het was goed te merken dat de auto daar moeite mee had. Toch zijn we misschien iets te voorzichtig geweest. Vooral op de stenen had het best wat harder gekund.” Na de gravelpaden uit de eerste helft van de proef, zat er in het tweede deel nog behoorlijk wat zand en doemden er zelfs nog wat duinen op. “Alles zat erin”, zag Tim. “We werden gelijk voor de leeuwen gegooid. Maar we zaten er wel lekker in. In het begin werden we wat opgehouden door een reeks ssv’s die voor ons waren gestart. Op de snelle, rechte stukken zijn wij sneller, maar je moet er wel voorbij kunnen. Daar hebben we iets tijd laten liggen.”

De crux in de laatste negentig kilometer zat vooral in de navigatie. Veel deelnemers verloren daar in de laatste fase nog tijd. “We zagen er een aantal verkeerd rijden, waar wij goed zaten”, aldus Tom. “Het roadbook klopte trouwens perfect. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Tot op de kilometer nauwkeurig. We hebben twee keer even moeten zoeken, maar dat stelde niet veel voor.” Zo bleven de Coronellen uiteindelijk voormalig motorcoureur Carlos Checa voor. Na de finish hoorden Tim en Tom dat de auto van teamgenoten Michel Kremer en Thomas de Bois na ongeveer 70 kilometer in de proef was uitgebrand. “Dat is ontzettend schrikken, en vreselijk voor het hele team, maar gelukkig konden Michel en Thomas er op tijd uit.”