Na zijn overwinning in de proloog van zaterdag koos Mattias Ekström de negende startplek voor de eerste etappe van zondag. Van de top-tien kreeg hij alleen Sebastien Loeb achter zich aan. Ekström vatte de koe vanaf het begin bij de horens en leek af te stevenen op een knappe overwinning. Maar net zoals bij de motoren zat de crux in deze etappe in de laatste negentig kilometer. Daar werd op navigatie het verschil gemaakt en kregen de coureurs bovendien de eerste duintjes voor de kiezen. Carlos Sainz was na 277 kilometer nog bijna twee minuten langzamer dan Ekström, maar had aan de finish een voorsprong van 47 seconden op de Zweed van Audi.

Loeb was op dat moment de enige die nog een stokje kon steken voor een dagzege van El Matador. De WRC-legende had bij het laatste meetpunt een voorsprong van bijna een minuut op Sainz, maar die ging verloren. Sainz pakte juist een voorsprong van 23 seconden op Loeb en tekende daarmee voor zijn eerste dagzege en de tweede van Audi. Loeb eindigde op de tweede plek voor Ekström terwijl Guerlain Chicherit op de vierde plek ook aardig voor de dag kwam. In de Prodrive BRX eindigde hij op iets meer dan een minuut van Sainz terwijl Yazeed Al-Rajhi (Toyota), Vaidotas Zala en Brian Baragwanath (Century) op de vijfde, zesde en zevende plek eindigden.

Orlando Terranova lag continu buiten de top-tien, maar maakte juist in de lastige laatste fase van de proef tijd goed. Hij kwam tot de achtste plek. Regerend kampioen Nasser Al-Attiyah finishte op de negende plek. Hij kwam na het eerste tussenpunt nog op elf seconden door, maar leverde daarna een paar minuten in. In de laatste negentig kilometer had de Qatarees ook problemen waardoor hij 7.09 minuten verloor. Jakub Przygonski sloot de dag af met de tiende plek op 8.52 minuten achterstand, net voor Stéphane Peterhansel. Monsieur Dakar gaf 8.54 minuten toe op teamgenoot Sainz.

Henk Lategan kreeg zondag de ondankbare taak de proef te openen voor de auto’s. Dat ging hem vanaf het begin moeizaam af. Bovendien werd hij al vroeg in de etappe gezien met een kapotte voorruit. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is bij de Zuid-Afrikaan, maar hij leverde 11.38 minuten in op dagwinnaar Sainz.

Na zijn knullige crash van zaterdag moest Erik van Loon direct een joker inzetten om als elite-rijder een knappe startplek te krijgen. De Brabander mocht de eerste etappe als 25ste aanvatten en haakte vrijwel direct aan bij de subtop. In zijn doorkomsten schurkte Van Loon telkens tegen de top-tien aan. Maar zoals wel meer rijders kon ook Van Loon die plek niet vasthouden in de laatste kilometers. Hij bereikte de finish op de dertiende plek met een achterstand van exact dertien minuten op Sainz.

Tim en Tom Coronel handhaafden zich keurig op hun plek. Ze begonnen op de 32ste plek aan de etappe en kwamen met de dertigste tijd aan de finish. Zij gaven 34 minuten toe op Sainz. Maik Willems bereikte de finish op anderhalf uur van Sainz. Debutanten Dave Klaassen en Ronald van Loon hadden meer dan twee uur langer nodig dan Sainz om de finish te bereiken.

Voor Michel Kremer is de Dakar zondag sneu ten einde gekomen. De auto van de debutant uit de Coronel-formatie vloog na zo'n zeventig kilometer in de brand. Kremer en navigator Thomas de Bois konden de wagen tijdig verlaten, maar blussen was niet meer mogelijk.

In de T4-klasse begon Hans Weijs zaterdag met een knappe vijfde plek, maar zondag kwam hij niet verder dan de negentiende stek. in de T4-klasse was Paul Spierings op P22 de beste Nederlander.

Uitslag: Etappe 1 - Dakar Rally 2023 - Auto's

Posición Marca Pilotos Equipo Tiempo (gap) 1

C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) #207 - TEAM AUDI SPORT 3:20:41 (1e) 2

S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) #201 - BAHRAIN RAID XTREME +0:23 (2e) 3

M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT +0:47 (3e) 4

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) #206 - GCK MOTORSPORT +1:04 (4e) 5

Y. AL RAJHI (SAU) D. VON ZITZEWITZ (DEU) #202 - OVERDRIVE RACING +1:59 (5e) 6

O. TERRANOVA (ARG) A. HARO BRAVO (ESP) #208 - BAHRAIN RAID XTREME +6:59 (6e) 7

N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) #200 - TOYOTA GAZOO RACING +7:09 (7e) 8 J.PRZYGONSKI (POL) A. MONLEON (ESP) #203 - X-RAID MINI JCW TEAM +8:52 (8e) 9

S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) #204 - TEAM AUDI SPORT +8:54 (9e) 10 H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) #217 - TOYOTA GAZOO RACING +11:38 (10e)